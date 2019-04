Der Tatortreiniger war da

In der ersten Nacht nach seinem Tod habe ich überhaupt nicht geschlafen. Zwei Freundinnen blieben bei mir, sie schliefen auf den Sofas im Wohnzimmer, Anna im Schlafzimmer. Und ich blieb in Michaels Arbeitszimmer und guckte mir Sachen von ihm an. Die Polizei hatte auch seinen Personalausweis angeschaut, den er in der Hosentasche hatte. Dann haben sie mir das Portemonnaie nachher wiedergegeben, ich nahm alles raus, seine Ausweise und die Bilder und so was. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht. Ach so, nicht ganz, in dieser Nacht musste ich noch ins Krankenhaus gebracht werden, weil ich irgendwann einen Blutdruck von über 200 hatte.

Michaels Eltern wollten am nächsten Tag in die Wohnung kommen. Mittlerweile hatte ich schon einen Tatortreiniger da, weil ich weder selbst das ganze Blut wegwischen wollte, noch wollte ich es irgendwelchen Menschen zumuten, die ihn kannten. Dann habe ich einen professionellen Tatortreiniger bestellt. Der ist meistens nach Verbrechen im Einsatz. Die kommen dann mit allem möglichen Zeug an Ausrüstung vorbei. Es war mir klar: Bevor die Mutter in unsere Wohnung kommt, musste ich es irgendwie schaffen, die Spuren vom Sterben ihres Sohnes zu beseitigen. Das bedeutete auch, dass wir im Flur den Teppich rausreissen mussten, weil die Feuerwehrleute Michael ja in den Flur gezogen hatten und so viel Blut im Spiel war, dass da ganz viele Flecken auf dem Flurteppich waren. Ein Sisalteppich. Wir haben es gerade noch geschafft, auch den noch rauszureissen, bevor seine Eltern kamen.

«Plötzlich war ich mit Anna ganz alleine in der Wohnung.»

Ich konnte keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel nehmen, weil ich unsere Tochter stillte. Sie war gerade fünf Monate alt. Ich habe fast nicht geschlafen, immer nur ganz kurz. Aber irgendwann schläfst du dann aus Erschöpfung, weil du gar nicht mehr kannst. Und weil Trauern wahnsinnig anstrengend ist, wahnsinnig kräfteraubend. Hinzu kamen die vielen Termine, Entscheidungen, die zu treffen waren, das Funktionierenmüssen. Grauenhafte Entscheidungen wie das Aussuchen eines Sarges.

Bis zur Beerdigung waren immer Menschen um mich. Ich erinnere mich aber an einen speziellen Tag, als alle abgereist waren, wirklich alle. Plötzlich war ich mit Anna ganz alleine in der Wohnung. Wir gingen raus, zu irgendeiner Beratungsstelle im Rathaus, auf der Suche nach irgendeiner Art von Unterstützung. Dabei kam nichts herum, aber ich erinnere mich an diesen Spaziergang durch den hohen Schnee mit dem Kinderwagen, an das absolute Alleinsein. Ich dachte: Was mache ich? Was mache ich bloss? Alleine mit dem Kind. O nein, o nein, o nein. Das war grauenvoll.