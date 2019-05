Alte Fabrik? Coole Wohnung!

Den Architekten war es wichtig, dass einiges von der ursprüngliche Anmutung, nämlich die schönen industriellen Baudetails Bestandteil der Wohnung bleiben. Anstelle von dicken Wänden haben sie mit Sperrholz Abteilungen kreiert. Diese kann man nach Wunsch öffnen oder schliessen.

Die Höhe der Räumlichkeiten wurden ausgenutzt, um neue Ebenen zu schaffen. In eine Art zweite Etage gelangt man über eine gelbe Holztreppe.

In dieser Etage befindet sich ein Arbeitsraum. Darunter ist ein Schlafzimmer entstanden, ebenfalls leicht erhöht auf einem Podest. Der Einbau schliesst Staumöbel wie Schränke mit ein.

Die Wohnung erstreckt sich in die Länge und hat entlang der grossen Fensterfronten eine Art Gang bekommen. Die Holzwände reichen nicht bis an die Decke, was dem Raum seine Grosszügigkeit lässt und ihn hell und freundlich macht.

Dieses Work-in-Progress-Bild zeigt wie die Architekten die Schönheit der ehemaligen Fabrikräume sorgsam herausschälten.

Credits:

Architektur und Design:SUPRBLK

