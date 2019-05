Aufstand der Aktionäre

Das Traktandum 4 an der gestrigen GV machte die UBS-Chefs zu Recht nervös: Die Aktionäre verweigerten ihnen die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018. Ein seltener Vorgang.

In den vergangenen 20 Jahren haben diese Schmach nur wenige Verwaltungsräte oder Geschäftsleitungen über sich ergehen lassen müssen. Swissair, OC Oerlikon, die Genfer SGS und die UBS sind die bekanntesten Fälle.

Swissair

Im Oktober 2001 groundete die Swissair. Die einstige Vorzeigefirma, ja der Stolz der Schweiz, lag am Boden. Gegen 19'000 Passagiere strandeten auf der ganzen Welt, weil die Flugzeuge nicht mehr abhoben. Doch bereits Ende April kam es zu einem anderen Vorgang, den man sich nicht vorstellen konnte bei einer Firma wie der Swissair. An der Generalversammlung erhielt nur gerade Mario Corti die Décharge. Er wurde erst kurz vorher zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt, sollte die Swissair aus dem Sumpf ziehen. Was am Ende aber doch scheiterte.