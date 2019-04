Best of Homestory: Junges Wohnglück in Luzern

Die Dreieinhalbzimmerwohnung mitten in Luzern wirkt, als wäre hier immer Frühling. Frische, helle, sanfte Farben und eine unkomplizierte Leichtigkeit bestimmen den Wohnstil des jungen Paares. Im Wohnzimmer steht eine grosse, gemütliche Eckcouch. Durch die gekonnte Kombination mit Beistellmöbeln und Accessoires wirkt das Sofa elegant und leicht. Kuschlige, ganz unterschiedliche Kissen und ein rosa Plaid machen es einladend. Dazugestellt sind ein geschwungener, weisser Couchtisch mit Marmorplatte und ein runder Lederpouf, welche die strengen Linien der Couch brechen. Der weiss-schwarze Teppich fasst alles als Wohninsel ein. Als Sideboard, Regal und Platz für den Bildschirm dient ein modulares Möbel von Muuto. Dieses kann individuell zusammengestellt werden und somit auch wachsen oder kleiner werden. Victoria und Luca haben es gleich beidseitig an der Wand eingesetzt.

In einer Ecke im Wohnzimmer hat sich Victoria ihr kleines Fashion-Büro eingerichtet. Computer, Magazine, Kalender, Briefpapier und alles andere, was eine viel beschäftigte Modestylistin braucht, findet Platz auf einem schmalen Pult aus Bambus. Als Moodboard dient ein Drahtgitter. Darauf lassen sich perfekt und natürlich auch stilvoll Inspirationen, Einladungen, Memos und Werkzeug anclippen.

«Weiss ist mein Ordnungstrick», erklärt Victoria ihr perfekt aussehendes Arbeitsregal. Sie hat nämlich nur weisse Boxen und Ordner auf dem turmartigen weissen Regal. Darin sind alle ihre Dinge und Unterlagen sortiert. Nur die schwarze Kamera sticht heraus. Die stimmigen, stilvollen Bilder für ihren viel beachteten Instagram-Account fotografiert sie aber mit dem Handy. Natürlich fehlt mit den zwei Eiffeltürmchen auch eine Liebeserklärung an ihre Lieblingsstadt Paris nicht.

Diese Liebe zu Paris, die übrigens auch Luca teilt, blickt überall kokett hervor. So auch als Inspirationsliste, gerahmt in einem schlichten, hellen Holzrahmen.

Auf dem Regal im Wohnzimmer sind einige Lieblingsstücke der Modestylistin zu entdecken, wie Schmuck, eine edle Parfümkerze oder eine Box von ihrem Lieblingslabel Céline.

In der typischen Altbauwohnung sind die einzelnen Zimmer nicht nur mit dem Entree – sondern auch miteinander verbunden. So führt das Wohnzimmer ins Esszimmer und in die anmutige Pflanzenecke. Auch hier ist mit einem leichten Rhythmus gestaltet worden. Die Auswahl der Pflanzen ist schmalblättrig und filigran.

Die Zimmerpflanzen sind schlicht, aber stilvoll gekleidet mit einfachen Terracottatöpfen und Körben und stehen auf kleinen Holzhockern und Schemeln. Das feine Wandregal bietet Ausstellungsfläche für Lieblingsstücke, noch mehr Pflanzen, Bücher und Gläser.

In diesem Raum befindet sich ein Erker, der mit einem Sessel und Beistelltisch zur gemütlichen Wohnecke mit Aussicht geworden ist.

Lucas Arbeitsplatz befindet sich sozusagen um die Ecke. «Manchmal komme ich in der Mittagspause nach Hause, um hier in meinem Refugium zu entspannen und aufzutanken.»

Blumen sind für die beiden wichtig. Victoria bringt immer frische Blumen vom Markt nach Hause, momentan sind ihre Lieblingsblumen die Pfingstrosen. «Für mich bringen Blumen Leben in die Wohnung», so Victoria.

Gekonnt kombiniert sind im Esszimmer ein gemütlicher grosser Holztisch im Landhausstil und moderne dänische Holzstühle von HAY in unterschiedlichen Farben. Eine Bank dient als Sideboard, unter dem sich praktisch alle Modezeitschriften stapeln lassen.

Victorias Passion für Mode zeigt sich hier in Form von gerahmten Modebildern an der Wand. Auch sonst sind viele liebevolle Details zu entdecken. Der Wasserkrug mit passenden Gläsern etwa, der auf einem Kupfertablett mit Zebravase steht. Die Früchte sind in zwei Keramikschälchen verteilt, die Kerze ragt aus einer goldenen Palme hervor, und grosse Buchstaben erklären das Hauptmotto der Bewohner und der Wohnung.

Der wunderschöne alte Ofen ist ein Teil der Wohnung, aber nicht mehr in Gebrauch. So haben ihm Luca und Victoria schlichte, filigran wirkende Regalelemente zur Seite gestellt.

Das Regal ist eine echte Wohnwand – da sind nämlich alle Dinge drauf, die die beiden in ihrem Wohnalltag brauchen. Kerzen etwa für stimmungsvolle Abendessen, Bücher, Gläser, Flaschen oder Vasen.

Als Garderobe im Entree dienen schlichte Wandhaken, eine Bank, die auf einer Strohmatte steht, und ein Korb, der kleine Sachen auffängt.

Natürlich sind wir auch in der Küche ein wenig wie in Paris. Victoria und Luca verwöhnen uns an diesem Shootingmorgen mit kleinen, feinen Croissants, Brioches und Pains au chocolat. Blickfänger ist hier die zartrosa Vase von Linck, aus der wie ein Kunstwerk einige Mohnblumen ragen.

Hier ist die Rückseite des alten Ofens zu sehen. Auch hier wurde er praktisch und schön, ohne ihm dabei die Show zu stehlen, mit Regalen umgeben. Die Regale sind aus Glas, was wiederum für Leichtigkeit sorgt. Darunter schlucken ganz attraktiv grosse Körbe Dinge wie Papiertüten.

Ein zartes Hellgrau an der Schlafzimmerwand bringt dem kleinen Raum die gewünschte Eleganz und Tiefe. Der Platz reicht für einen grossen Kleiderschrank, das Bett und ein Sideboard. Letzteres hat Felle und Kissen bekommen und ist somit auch eine kuschlige Sitzbank.

Natürlich ist da auch noch genau das kleine bisschen Platz für den Kleiderständer des jungen Paares.

In unserer wunderschönen Frühlingswohngeschichte von Victoria und Luca haben wir entdeckt, wie leicht und entspannt Wohnen, die Liebe und die Liebe zum Wohnen zusammenfinden können.

Die Links von Victoria und Luca

Victorias Agentur: Style Council

Victorias Webseite:Victoria Steiner

Victorias Instagram:Victoria Steiner

Lucas Instagram:Luca Stadelmann

Der Beitrag Best of: Junges Wohnglück in Luzern erschien zuerst auf Sweet Home.