Blumenwiesen sind Mini-Regenwälder

Andreas Fleischmann zählt die in den Gärten allgegenwärtige Forsythie deshalb zu den Top Drei der unnützen Pflanzen. «Die Pflanze ist nicht besser als ihr Foto. Davon wird kein Insekt satt. Sie werden ja auch nicht satt vom Foto eines Schweinsbratens», sagt der Botaniker. Die nächsten beiden «unnützen Pflanzen» auf seiner Liste sind Pompondahlien und gefüllte Rosen, die ebenfalls keine Insektennahrung bieten. Der Biologe von der botanischen Staatssammlung München erklärt auf Einladung der Grünen in Gröbenzell, was Kommunen, Garten- und Balkonbesitzer tun können, um Wildtieren eine Heimat zu geben. Etwa die Forsythie durch eine Kornelkirsche oder einen anderen heimischen Strauch ersetzen.

Oder in der Stadt Bergahorn statt Platanen pflanzen. «Kein Mensch merkt den Unterschied», sagt Fleischmann. Insekten merken ihn schon. Die Rechnung: 40 Insektenarten leben vom Ahorn, 17 Schmetterlingsraupen fressen die Blätter, Vögel die Samen. Von der Platane hat niemand etwas. Noch wertvoller: die Salweide. 230 Tiere finden sich Fleischmann zufolge an dem kleinen Baum, 129 Raupen verschiedener Schmetterlinge ernähren sich von ihm. Die Kätzchen gehören zu den wertvollsten weil frühesten Nektarspendern.

Leider werde oft vergessen, dass Schmetterlinge den Grossteil ihres Lebens als Raupe verbringen, die Futterpflanzen brauchen, sagt Fleischmann. Und das sind immer heimische Pflanzen, wie die genannten Gehölze, aber auch Brennnesseln. Mit Exoten wie Forsythie, Thuje oder Lorbeerkirsche kann die europäische Tierwelt nichts anfangen. Die Exoten in Gärten und Städten sind ein Faktor beim Artensterben. Dagegen wollen mittlerweile nicht nur Naturschützer, sondern seit dem erfolgreichen Volksbegehren auch die bayerische Staatsregierung angehen. Die gute Nachricht: Jeder, der über ein kleines Stückchen Land verfügt, kann etwas tun.

Tipps vom Stadtgärtner

Heinz Kraus, Staudengärtner und bis vor kurzem Leiter einer grossen deutschen Stadtgärtnerei, erklärt, wie jeder Gartenbesitzer etwas für die Artenvielfalt tun kann. Kurz zusammengefasst: Indem er im Garten weniger aufräumt und auf manches verzichtet, was gerade als modern gilt: etwa auf Schottergärten, Gabionen, Formgehölze, Kirschlorbeer und Dauerbeleuchtung sowie auf Mähroboter. «Grundsätzlich gilt: Mut zur Wildnis!», erklärt Kraus.



Man tut Tieren etwas Gutes, wenn man tote Bäume stehen lässt und Haufen aus Ästen, Laub oder Steinen aufschichtet. Denn das sind wertvolle Lebensräume, für Pilze und Käfer, Reptilien und Vögel, aber auch für Igel. Wollbienen wissen Steinmauern zu schätzen. Abgeblühte Stauden schneidet man erst im Frühling. Auch Fassadenbegrünung mit Efeu oder wildem Wein hilft. Zu vermeiden gilt es Rindenmulch, Geranien und natürlich Gifte.



Kraus empfiehlt, Insekten im Sommer Wasser anzubieten – in Untersetzern mit Kieselsteinen darin, damit sie nicht ertrinken. Regenpfützen liefern Vögeln und Insekten Baumaterial. Da zwei Drittel aller Wildbienenarten im Boden nisten, solle man darauf achten, dass unbewachsene Stellen oder Sand vorhanden seien. Insektenhotels aus dem Baumarkt taugen Kraus zufolge nichts, lieber soll man sie selber basteln.



Im Garten könne man auch auf kleinen Flächen Blumenwiesen anlegen. Dazu solle man die Grasnarbe abräumen und mit regionalem Saatgut eine dauerhafte Wiese anlegen, die man am besten mit der Sense mäht. Bei den Pflanzen verwendet man einfache Blüten, gefüllte Blüten haben keinen Nektar. Der Gärtner empfiehlt Pflanzen wie Akelei und Glockenblume, Natternkopf und Fette Henne. Kraus hat auch ein Herz für den Giersch, den viele als Unkraut fürchten. «Da leben Unmengen an Viechern, und man kann ihn essen.».

Der Verlust von immer mehr Pflanzen- und Tierarten besorgt Botaniker Fleischmann zutiefst. Die Entwicklung sei keineswegs neu, sie habe schon mit der Industrialisierung vor über hundert Jahren begonnen, sagt er. «Seit der Industrialisierung der Landwirtschaft geht es drastisch bergab. Wir verlieren ganz normale Arten.» Der Verlust summiere sich auf «75 Prozent der Netto-Fleischeinwaage» bei den Insekten. Da sei es kein Wunder, dass viele Vögel nicht mehr genug Futter für sich und ihre Jungen fänden. 515 Wildbienenarten gebe es noch, 40 seien schon verschwunden.