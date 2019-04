Bund rechnet mit Geld der Gemeinden

Dieser Fehlanreiz wird zwar mit der Steuervorlage abgeschwächt, aber für elf Kantone ist es auch bei einem Ja zur Vorlage noch so, dass sie plötzlich weniger Geld in der Kasse haben, wenn neue Unternehmen in den Kanton ziehen oder bestehende Firmen mehr Gewinn machen. Dies rechnet der Ökonom Christoph Schaltegger von der Universität Luzern vor. Betroffen sind die Kantone Glarus, Uri, Thurgau, Freiburg, Solothurn, Wallis, Jura, Graubünden, Luzern und beide Appenzell.

«Geld fehlt in der Kasse»

Das Finanzdepartement widerspricht dieser Darstellung. Bei einer Zustimmung zur Steuervorlage hätten nur noch die beiden Kantone Uri und Glarus keinen Anreiz, Unternehmen anzusiedeln. Das Finanzdepartement betrachtet nicht nur die Kantonsfinanzen, sondern bezieht die Gemeindefinanzen in die Rechnung mit ein, denn Unternehmen zahlen nicht nur auf kantonaler Ebene Unternehmenssteuern, sondern auch in der Gemeinde, in der sie ihren Sitz haben.

«Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass dem Kanton mit jedem zusätzlich ver­steuerten Unternehmensgewinn Geld in der Kasse fehlt», sagt Schaltegger dazu. Das würde sich nur ändern, falls sich die Gemeinden an den Mindereinnahmen des Kantons beteiligen würden.

Müssen die Gemeinden bald mithelfen, die Mindereinnahmen der Kantone wettzumachen, wenn diese Unternehmen an­siedeln? Das Eidgenössische Finanzdepartement bestätigt dies auf Anfrage. Wie die Kantone mit dem Finanzausgleich umgehen würden, liege in deren Verantwortung. «Ein zentralistisch organisierter Kanton dürfte primär selber bei der Aufgabenerbringung Einsparungen vornehmen, und ein dezentral organisierter Kanton dürfte die Abgeltungen an die Gemeinden kürzen», sagt Departementssprecher Roland Meier.

Flankierende Massnahmen

In den neun Kantonen, in denen sich Unternehmensansiedlungen nur mit einer solchen Beteiligung lohnen, will man davon allerdings nichts wissen. Der Einbezug der Gemeinden wie in Obwalden oder Zug lehnen Thurgau, Solothurn oder Appenzell Ausserrhoden ausdrücklich ab.