Danke, liebe Hebamme!

Isabel empfing mich freundlich. Sie blieb ruhig, als sie das CTG anhängte und das Kind nicht mehr auf Bewegung und Geräusche reagierte. Sie blieb auch ruhig, als zwei Ärzte ins Zimmer stürzten und mir nach dem Ultraschall erklärten, dass die Blutzufuhr zum Kind reduziert war und es unverzüglich zur Welt gebracht werden musste. Sie blieb ruhig, als sie mir die Infusion stecken musste, während ich noch einen einzigen Telefonanruf machen durfte. Zu mehr blieb keine Zeit. „Schaffen Sie es alleine?“, fragte sie mich. Ich zögerte und nickte dann. Ich war nicht alleine, ich hatte ja sie.

Im Operationssaal stand Isabel da wie ein Fels und sagte: „Super machen Sie das!“ Dabei machte ich überhaupt nichts. Mein Kopf hatte auf Notfallmodus umgestellt. Äusserlich blieb ich ruhig, doch die Anspannung und Angst liess jeden Muskel meines Körpers unkontrolliert zittern. Ich liess Isabel nicht aus den Augen, doch plötzlich war sie weg. Ich wurde unruhig. Nur wenige Sekunden später tauchte sie an meiner Seite wieder auf und streckte mir ein winziges, blutverschmiertes Bündel entgegen. Meine Hände waren am Operationstisch angebunden und so sagte ich etwas unbeholfen „Hallo!“ zu dem kleinen Wesen. Sogleich verschwand Isabel samt Kind. Ich machte mir Sorgen um meine Tochter, aber ich wusste, dass sie in Isabels Händen gut aufgehoben war. Noch vor einer Stunde hatte ich diese Person nicht gekannt, und nun vertraute ich ihr blindlings. War das normal?

Kurze Zeit später legte Isabel mir meine Tochter das erste Mal auf den Bauch und half danach, mich auf die Station zu bringen. Im Zimmer angekommen, griff sie in ihre Schürzentasche und stellte sorgfältig vier Fotos auf den Nachttisch, die sie kurz nach der Geburt von meiner Tochter gemacht hatte. Bevor sie ging, bot sie mir an, jederzeit für ein Gespräch bereit zu sein, falls ich mit der Situation hadern und mich die „Hätte ich doch, wieso denn nur und warum gerade ich?“-Fragen quälen sollten. Und dann sagte sie: „Vergessen Sie nie: Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt eingetreten. Früher hätten wir Sie vielleicht wieder nach Hause geschickt und später wäre es vielleicht – zu spät gewesen.“ Diese Worte sollten mich in den kommenden Jahren noch oft über alle Schwierigkeiten hinwegtrösten. Sie haben bis zum heutigen Tag nichts an Wichtigkeit eingebüsst.

Am 5. Maiwird der internationale Hebammentag in mehr als 50 Ländern gefeiert, um Hebammen und ihre Arbeit zu ehren. Nicht allen Gebärenden erging es so gut wie mir, das bin ich mir bewusst. Doch all denen, die „ihre“ Hebamme als das grosse Glück der Welt empfanden: vielleicht ist heuteder Tag, ihr (wieder einmal) ein kleines Zeichen der Dankbarkeit zu schicken.

Karin Hofmann studierte Sozialarbeit und arbeitete jahrelang in Kriegs- und Krisengebieten der Welt. 2018 erschien ihr Buch «In jeder Hölle ein Stück Himmel». Heute arbeitet und lebt sie mit ihrer Tochter in Bern und geniesst den Frieden.

