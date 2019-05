«Den ganzen Tag nackte Frauen»

Sie sind seit 25 Jahren Frauenarzt. Was hat sich im Leben einer Frau in all diesen Jahren am meisten verändert, frauenmedizinisch gefragt?

Die Zeitachse eines Frauenlebens hat sich komplett verändert, ich würde sagen, um zehn Jahre nach hinten verschoben. Die meisten Frauen bei mir in der Praxis befassen sich erst weit über dreissig zum ersten Mal mit dem Thema Familienplanung und Kinderwunsch.

«Die wenigsten unter Zwanzigjährigen haben Sex.»

Frauen haben früher mehr gewagt?

Ja, wahrscheinlich hatten sie aber auch weniger Möglichkeiten, was Ausbildung und Beruf anbelangt, und auch weniger finanzielle Freiheiten. Darum war man auch schon in jüngeren Jahren bereit, eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Und Frauen fragten sich früher nicht ständig, ob nun der richtige Moment für ein Baby gekommen ist, ob es nun grad passt.

Wie sieht es bei jungen Frauen aus – man hört ja immer wieder, sie seien superfrüh sexualisiert?

Das sehe ich gar nicht so. Die Pille verschreibe ich jungen Frauen nicht früher, als ich es vor 25 Jahren getan habe. Die Wahrheit ist, dass die wenigsten unter Zwanzigjährigen Sex haben – auch wenn uns die Medien etwas anderes vorgaukeln. Dass aber ein Verlangen nach Sex und Körperlichkeit in diesem Alter besteht, steht ausser Frage. Ich wundere mich jeweils, wie diese jungen Frauen ihr Verlangen befriedigt bekommen. In meiner Jugendzeit wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit wild rumgeschmust. Heute kann man vieles auch über Social-Media-Kanäle entdecken und befriedigen und über Bilder und Videos, die überall und jederzeit abrufbar sind. Leider merken dann viele nicht, wenn ihnen jemand an der Tramstation ein Lächeln schenkt, weil sie gerade mit dem Handy beschäftigt sind...

Wie steht es um die Vagina von jungen Frauen? Haben sie ein gesundes oder ungesundes Verhältnis zu ihr?

Schwierige Frage. Was haben Sie denn für ein Verhältnis zu Ihrem Genital?

Öhm. Vor zwanzig Jahren hab ich mir in Sachen Optik keine Gedanken gemacht. Die Vagina war einfach da, hat mir Spass gemacht. Heute, mit vierzig, werde ich medial immer wieder darauf hingewiesen, was an meiner Vagina eventuell nicht stimmen könnte. Das nervt, ganz kalt lassen mich solche Trends aber nicht.

Verständlich. Was die Optik der Vagina betrifft, so ist sie bestimmt mehr in den Fokus gerückt. Aus medizinischer Sicht hat das durchaus Vorteile. Seit der Rasurtrend grassiert, sehe ich viel weniger Infektionen im vaginalen Bereich. Es gibt weniger Rötungen und weniger Haarfollikelentzündungen. Bereits vor zwanzig Jahren empfahl ich Frauen, die immer wieder von Juckreizen und Entzündungen geplagt waren, mal ihren Bart abzuschneiden – oder zumindest zu stutzen.

Mittlerweile sind alle kahl rasiert.

Ja. Und wenn alles rasiert ist, wird eben auch plötzlich alles sichtbar.

«Also ich habe meinem Penis noch nie einen Namen gegeben.»

Und was Frau da unten sieht, stellt Frau heute seltener zufrieden?

Ich gehe davon aus, aber frage natürlich nicht nach. Man will ja niemanden verletzen oder auf etwas aufmerksam machen, was bis dahin gar kein Thema war. Bei tausend Patientinnen, die ich pro Jahr betreue, werde ich ein paar wenige Male auf kosmetische Eingriffe an Scheide oder Scheideneingang angesprochen. Wie all die Ärzte, Dermatologen und Schönheitschirurgen, die sich in diesem Gebiet anpreisen, ihr Geld verdienen, ist mir ein Rätsel. Also ich sehe da keinen Hype. Ich sehe da vor allem Anbieter, die mittels Medien und Werbung eine Nachfrage schaffen wollen.