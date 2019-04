«Der Tod eines Babys ist ein Tabuthema»

Das war vor sieben Jahren, Daniela Nuber-Fischer und ihr Mann haben heute zwei gesunde Söhne, fünf und zwei Jahre alt. Im Wohnzimmer der Familie steht eine Kerze mit Paulas Namen. Ihre Tochter ist nicht vergessen. Daniela Nuber-Fischer spricht oft von ihr. Denn sie begleitet heute Eltern von Sternenkindern; von Babys also, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Es ist ein jüngerer Begriff, der sich von den anderen abhebt, die die deutsche Sprache für den frühen Tod eines Babys hat: Abort, Fehlgeburt, Abgang, Abbruch.

«Damals bin ich so vielen Menschen begegnet, die mich gestärkt haben.»Daniela Nuber-Fischer

Daniela Nuber-Fischer half damals ein Kurs mit dem Namen «Leere Wiege» bei der Beratungsstelle in der Häberlstrasse. Ein Rückbildungskurs für Frauen, die andere Probleme als schlaflose Nächte und wunde Brustwarzen vom Stillen haben. Einer für Frauen, die ihr Baby verloren haben, bevor sie es so richtig kennenlernen durften. Und deren Körper sich nach Schwangerschaft und Geburt trotzdem zurückbilden müssen.

«Damals bin ich so vielen Menschen begegnet, die mich gestärkt haben. Ich wollte selbst so ein Mensch werden», sagt Daniela Nuber-Fischer. Inzwischen ist sie es: Sie hat eine Weiterbildung zur Familienbegleiterin bei der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung gemacht und arbeitet als systemische Familienberaterin.

Eine Geburtsurkunde bekamen Daniela Nuber-Fischer und ihr Mann damals nicht.

Mit einer anderen Mutter aus dem Kurs hat sie die Idee für einen Sternenmüttertag entwickelt. Es ist ein Tag, an dem Mütter von ihren toten Kindern erzählen, sich mit anderen Frauen austauschen und so einen Weg finden können, das Erlebte nicht zu verdrängen. Seit eineinhalb Jahren organisiert sie den Sternenmüttertag im Münchner Umland. Am Samstag, 13. April, wird dieser Tag für Mütter, die ihr Baby verloren haben, zum ersten Mal in München stattfinden, in den Räumen des Vereins Verwaiste Eltern.

Den Verein Verwaiste Eltern gibt es seit 29 Jahren in München. Die Mitarbeiterinnen betreuen Familien, die ein Kind verloren haben, egal wie alt es war. Sie beraten, begleiten und bieten Selbsthilfegruppen an sowie Fort- und Weiterbildungen für Trauerbegleiter. Der Frühtod eines Kindes war von Anfang an Thema in der Arbeit des Vereins. Aber in den vergangenen fünf Jahren sei das Thema immer stärker in das Bewusstsein der Menschen gerückt, sagt Susanne Lorenz. Sie leitet die Geschäftsstelle des Vereins Verwaiste Eltern in München und stellt fest: «Betroffene holen sich heute öfter Hilfe.» Das Thema Frühtod nimmt einen immer grösseren Raum in der Vereinsarbeit ein.