Die SBB brauchen bis Dezember 25 neue Züge – sonst leiden die Pendler

Türstörungen weitgehend behoben

Seitdem die Doppelstöcker fahrplanmässig unterwegs sind, hat sich ihre Zuverlässigkeit stetig gesteigert. Im März fuhren sie bis zu 3500 statt wie anfangs 850 Kilometer ohne Panne.

Offenbar hat ein Software-Update die gröbsten Probleme bei den immer wieder auftretenden Türstörungen weitgehend behoben. Diese hatten zu Verspätungen oder gar zu Zugsausfällen geführt. Die SBB haben wegen der Umtriebe gar Fahrgäste in der Ostschweiz entschädigt.

Nicht behoben ist das starke Schwanken. Bombardier erhofft sich mehr Laufruhe, indem die Räder der Züge überarbeitet werden. Zurzeit sind zwei der im Einsatz stehenden Fahrzeuge angepasst.

Eigentlich sollte der Doppelstöcker schon vor Jahren geliefert werden. Mit 1,9 Milliarden Franken ist es die teuerste Rollmaterialbeschaffung in der Firmengeschichte der SBB. Wie viel die Bundesbahnen am Ende wirklich zahlen, ist offen: Wegen der Verspätungen sind Bombardier und SBB in Verhandlungen.