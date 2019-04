«Die Szene, die zum Powerplay für Zug führte, war auch strittig»

Der SCB hat im Playoff auswärts bisher nur einmal verloren. Weshalb spielt die Mannschaft derzeit auswärts erfolgreicher als daheim?

Das kann ich mir auch nicht erklären. Wir machen auswärts nicht vieles anders. Vielleicht kommt uns entgegen, dass die Gegner in ihrem Heimstadion etwas mehr fürs Spiel machen müssen. Und eventuell besinnen wir uns auswärts noch etwas mehr auf unsere Stärken. Aber eben, eine schlüssige Erklärung habe ich nicht.

Viel zu reden gab in Zug der aberkannte Treffer Garrett Roes. Was ist Ihre Meinung zum Schiedsrichterentscheid?

Live war für mich sofort klar: Es war Goaliebehinderung! Nach dem Videostudium bin ich nicht mehr sicher, obwohl ich glaube, dass Dennis Everberg, der Leonardo Genoni am Verschieben hinderte, genügend Zeit gehabt hätte, den Torraum zu verlassen. Es ist ein Entscheid, über den man geteilter Meinung sein kann. Die Schiedsrichter dürfen den auf dem Eis gefällten Entscheid nur umstossen, wenn sie im Video einen klaren Gegenbeweis entdecken. Insofern sind sie richtig vorgegangen. Zudem muss man auch festhalten: Die Strafe, die zum Powerplay für Zug führte, war auch strittig. Thomas Rüfenacht hätte dem Gegenspieler nicht ins Gesicht greifen sollen, aber er war vorher klar gehalten worden.

Rüfenachts Disziplinlosigkeit haben Sie schon erwähnt. Der Zuger Anschlusstreffer fiel, als Alain Berger auf der Strafbank sass, weil er zurückgeschlagen hatte. Werden diese Szenen thematisiert?

Absolut. Die Zuger holen viele Strafen heraus, indem sie am Limit agieren und so bewirken, dass der Gegenspieler das Limit leicht überschreitet. Das hat gegen uns im ersten Spiel und zum Teil auch im vierten Spiel geklappt. Solche Strafen müssen wir unbedingt vermeiden.

Es gab noch eine weitere strittige Szene. Die Zuger monierten beim 0:2 ein Stockhalten von Matthias Bieber.

Wenn man sich die ganzen 60 Minuten in Zeitlupe ansieht, findet man wohl derart viele Sachen, dass nie mehr ein Team zu fünft spielen würde. Ich finde es daher sinnlos, im Nachhinein solches zu bemängeln. Zweikämpfe wie jener vor dem Tor mit Bieber kommen in jedem Match x-mal vor, ohne dass je ein Foul gepfiffen würde.

Was muss der SCB am Samstag noch besser machen als in Zug, damit es mit dem Titel klappt?

In der eigenen Zone müssen wir nicht viel ändern, vielleicht noch etwas konsequenter hinten heraus spielen und uns nicht zu Fehlern zwingen lassen. Vorne können wir die Zuger Verteidiger sicher noch stärker unter Druck setzen.