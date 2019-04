Die wahre Heimat grosser Helden

Wandern, wo die Macht mit Ihnen ist

Oberhalb von Grindelwald rächten sich die Sith an den Jedi. Kein Witz. Die Bergwelt rund um den Bachalpsee diente als Grundlage für den Planeten Alderaan in «Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith». Die Heimat von Prinzessin Leia. Und nein, wir müssen definitiv keine «Star Wars»-Fans sein, um die Macht zu spüren. Das passiert ganz automatisch. grindelwald.swiss/bachalpsee

Innehalten, wo sich ein Ort und ein Zauberer den Namen teilen

Die Gemeinde Grindelwald hat von Zauberern zwar gehört, schliesslich wanderte schon Gandalf auf der Kinoleinwand durch die Region, aber bis zu ihr ist noch keiner vorgedrungen. Das hat sich nun geändert. Die Magie ist definitiv erwacht – und zwar in Gestalt eines fanatischen Magiers. Gellert Grindelwald. Doch das Eigerdorf dient nicht nur als Namensvetter – eine Wanderung rund um Grindelwald offenbart zahlreiche fantastische Plätze. Kein Wunder also, dass in «Crimes of Grindelwald» auch Aufnahmen aus der Region zu sehen sind. Denn Grindelwald kann emotional, pulsierend und auch magisch sein. Genau wie sein fiktiver Namensvetter aus der Welt der Zauberei. grindelwald.swiss/pfingstegg-baeregg

Chillen, wo James Bond für Action sorgte

Bond, James Bond hatte natürlich auch einen Auftritt in Grindelwald. In «Goldeneye» springt er einem Kleinflugzeug nach – über die Eigernordwand hinunter. Action pur. Im letzten Moment zieht er die Maschine hoch. grindelwald.swiss/eigertrail

Die Liste ist noch lange nicht vollständig. J.R.R. Tolkien wanderte ja auch noch durch das Lauterbrunnental. Und nicht weit davon entfernt stürzte Sherlock Holmes in die Tiefe. Aber seien wir doch ehrlich: Diese Blockbuster sprechen für sich. Fast jeder kennt sie, da braucht es keine weiteren Erklärungen. Am besten kommen Sie selbst vorbei und machen sich ein Bild von der Region. Einer Region, in der alle Spots durch ein gut ausgeschildertes Wandernetz einfach erreichbar sind. Und das Beste daran: Es gibt ein verbindendes Element. Einen filmreifen Ort am Fusse des Eigers: Grindelwald. grindelwald.swiss/wandern