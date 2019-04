Ein Hoch auf Rabenmütter

Von Nils Pickert (publiziert am Wed, 24 Apr 2019 03:00:43 +0000)

Das Wichtigste vorab: Ich hasse den Begriff Rabenmutter für das, wofür er in der deutschen Sprache steht. Das geht schon auf der Tierebene los. Wenn Rabenmütter oder sogar Rabeneltern wirklich so schlecht in der Aufzucht ihrer Kinder wären, dann gäbe es überhaupt keine Raben mehr. Rabeneltern sind aber ganz besonders fürsorgliche Eltern, die ihre Jungen so lange versorgen, bis diese selbstständig nach Nahrung suchen können. Sie wärmen und pflegen ihre Kinder und fressen erst dann, wenn der Nachwuchs gesättigt ist.