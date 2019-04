Ein farbiges Bijou

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 14 Apr 2019 03:00:19 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Seit nicht ganz einem Jahr wohnt Nina Hohendorf mit ihrer Familie in einem zauberhaft eingerichteten, wohnlichen kleinen Haus in Zürich-Oerlikon. Die Familie, das sind ihr Ehemann Andreas Trümpy und die vier Söhne Hugo (11), Fritz (15), Oscar (14, auf dem Bild v.l.n.r) und Theo (16), der zur Zeit des Shootings in der Berufsschule war.