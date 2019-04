Eine verschwundene Welt

Der grosse Coiffeursalon in diesem Stil ist eine verschwundene Kultur: Bis in die 1970er-Jahre gingen Frauen regelmässig zum Friseur; manche sogar jede Woche. Und sei es auch nur, um sich die Haare «waschen und legen» oder frisieren («strähle») zu lassen. So ging es auch im grossen Coiffeursalon Arbeth in Winterthur zu: «Der Coiffeurbesuch war ein Ritual der Weiblichkeit, ein Hauch von Luxus und eine kleine, persönliche Auszeit», sagen Hanny und Peter Arbeth. «Die Frisuren waren aufwendiger, und es gab noch kaum Do-it-yourself-Produkte: Heute kann man ja vieles selber machen.»

Die Bauerei wäre fürs Erste einmal abgeschlossen gewesen – wenn es nicht zu einem Vollbrand gekommen wäre.

Stark verändert hat sich auch das Umfeld, in dem ihr Salon stand: «Am Untertor gab es früher alles in unmittelbarer Nachbarschaft: Lebensmittel, Kleider, Papeteriewaren, Uhren, Schmuck, Metzgereien, Schuhe, Blumen, Kinderkleider; sogar einen Innenarchitekten», erinnert sich Hanny Arbeth. «Wir mussten die Altstadt gar nicht verlassen, um uns einzudecken.» Ihr Mann Peter Arbeth sagt: «Stimmt, alles war da. Und: Man kannte sich untereinander. Aber schon vor vierzig Jahren sagte ich: Der Mittelstand geht unter, in Zukunft wird es nur noch grosse Ketten geben. Und so ist es ja dann auch gekommen.»

1898 sei es gewesen, als sein Grossvater August Arbeth am Obertor 15 einen Coiffeursalon eröffnet habe, erzählt Arbeth. «1901 zog er an den Neumarkt um, und genau zwanzig Jahre später verlegte er seinen Salon ans Untertor 20, wo am 11. Oktober 1921 Eröffnung gefeiert wurde.» Zuerst wurden dort nur Herren bedient, später kamen auch Damen dazu. «Denn meine Grossmutter war ebenfalls Coiffeuse», sagt Peter Arbeth.

Eine Erinnerung ans Ondulieren

Neben seiner normalen Ausbildung zum Coiffeur lernte Peter Arbeth von seiner Grossmutter zusätzlich ein altes, heute fast schon vergessenes Handwerk: das Ondulieren. «Dazu wurden die Onduliereisen – eine Art Lockenwickler mit einer Klammer dran – erwärmt. Dann wurden die Haare damit gewickelt und durch die Wärme nachhaltig in Form gebracht», erzählt Arbeth. «Die Kunst dabei war es, die genau richtige Temperatur zu erwischen!» Diese habe man erfühlt, indem man sich das heisse Eisen unter die Nase gehalten habe. War es noch zu warm, wirbelte man es mit einer rotierenden Bewegung durch die Luft, um es abzukühlen. Dementsprechend sagte Arbeths Grossmutter auch stets: «Wenn du ondulierst, muss man dich hören!» Damit meinte sie eben das metallisch scheppernde Schleudergeräusch, mit dem das Eisen auf die richtige Temperatur gebracht wurde.

1935 übernahm der Sohn (Peter Arbeths Vater, der ebenfalls August hiess) das Geschäft. In der Nachkriegszeit baute er mehrmals um und kräftig aus: 1952 kam zum Parterre der 1. Stock, der allein der Verschönerung der Damen diente. Danach folgte eine regelrechte Umbaukampagne, die Ende 1956 mit der Neugestaltung des Herrensalons im hinteren Teil des Parterres abgeschlossen wurde. Damit wäre die Bauerei fürs Erste einmal abgeschlossen gewesen – wenn es nicht am 24. Januar 1957 zu einem Vollbrand gekommen wäre, der alles zerstörte.