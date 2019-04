Girrbachs Uhr tickt

Das wundersame Comeback von Masters-Champion Tiger Woods bringt Joel Girrbach zum Schwärmen. Dass der Amerikaner, der in der Weltrangliste vor kurzem noch hinter ihm klassiert war, nach elf turbulenten Jahren nochmals ein Majorturnier gewonnen habe, sei das Beste, was der Sportart passieren konnte, sagt der Thurgauer. «Für viele ist Golf gleich Tiger Woods. Vor allem in den USA dreht sich alles um ihn. Aber der Sport profitiert weltweit von ihm.» Überrascht sei er selber nicht: «Er hat einfach den Killerinstinkt, sobald die anderen Fehler machen.»