Gut gehackt

Mischen Sie alle Zutaten für die Fleischbällchen zu einem Teig zusammen, und rollen Sie daraus kleine Bällchen. Braten Sie die Bällchen in Olivenöl rundum an, sodass sie aussen braun sind, innen dürfen sie noch ungekocht sein. Legen Sie die Hackfleischällchen in eine ofenfeste Form und geben Sie sie noch etwa 5-8 Minuten in den 200 Grad heissen Backofen zum fertigkochen. Geben Sie etwas Butter und Mehl in die Pfanne und rühren Sie alles gut um mit den Bratresten. Giessen Sie etwas Weisswein dazu und lassen diesen unter rühren einköcheln. Die Bouillon dazugiessen und so lange köcheln lassen bis eine cremige Sauce entsteht. Rahm beigeben und erwärmen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hackfleischbällchen dazugeben und alles zusammen über Kartoffelstock servieren. Mit gehackter Petersilie garnieren.