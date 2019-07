Wo Schweizer abends gerne kuscheln

«Berührungen sind ein Grundbedürfnis», sagen die beiden. Bei Tests an Mäusen hat sich gar gezeigt, dass Oxytocin dem altersbedingten Muskelabbau entgegenwirkt sowie die Regeneration nach Verletzungen verbessert. Laut eines Berichts des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums fühlt sich ein Drittel der Schweizer Bevölkerung gelegentlich einsam. Ist Kuscheln mit Fremden die Lösung für sie? Wie so ein Abend in der Nähe des Hegibachplatzes abläuft, zeigt die Videoreportage oben.