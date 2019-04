Hilfe, mein Kind sieht rosa!?

Wie heftig und plötzlich diese Phase eingeschlagen hat, erstaunt mich trotzdem. Denn sie kam praktisch aus dem Nichts: Drei Jahre lang zogen wir dem Kind an, was wir wollten, respektive es zog an, was wir befahlen: Marineblaue Pullöverchen, gelb gepunktete Hosen, graue Kapuzenpullover. Rosa Kleider, geschweige denn rosa Gegenstände interessierten die Tochter kaum. Kurz nach dem 3. Geburtstag begann die Sache zu kippen: Das Kind sammelte nur noch rosa Gegenstände im Haushalt zusammen, und in der Mädchenabteilung bei H&M bekam sie Schnappatmung. Seither meide ich den Laden. Auch den Prinzessinnen-Lifestyle versuchen mein Partner und ich so gut es geht in Grenzen zu halten. Ein glitzerndes Disney-Röckli aus dem Brockenhaus solls vorerst richten.

Was passiert da im Mädchenkopf?

Ich habe nicht das Gefühl, meine Tochter verbringe viel Zeit mit anderen Mädchen in der rosa Phase; im Gegenteil. Sie verbringt ihre Freizeit mit Cousins, die vor allem mit Drachen, Kämpfen und Drachenkämpfen beschäftigt sind, oder mit ihrer besten Freundin, die derzeit eher darauf konzentriert ist, sich ab- und anzuziehen und sich selber anzumalen. Und trotzdem ist ihre Freude nicht zu bremsen, wenn irgendein Gegenstand in ihre Nähe kommt, der pink oder lila ist. Diese crazy Euphorie, ausgelöst wegen einer Farbe, ist es, die mich gleichermassen fasziniert und abstösst. Ich kann nur davon ausgehen, dass die Beeinflussung im Alltag durch diese Farbtöne um vieles grösser ist als vermutet. Irgendetwas im Mädchenhirn muss da durchbrennen.

Und so lobe ich mir die alten Zeiten, als rot die Farbe der Herrschenden war, sich Männer damit schmückten und kleine Buben rosa trugen, während blau für Mädchen bestimmt war: Die Farbe Marias, die Farbe der Ruhe, der Weisheit und der Harmonie. Dass das eines Tages wieder der Fall sein könnte, bezweifle ich leider. Die Spielzeugindustrie wird schon dafür sorgen, dass das noch ein paar Jahrhunderte so bleiben wird.

