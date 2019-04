«Ich habe mein Glück gefunden»

Jetzt stapeln Sie tief, oder?

Nein, ich meine das wirklich so. Viele glauben, ich hätte damals marketingstrategisch gehandelt. Dabei hatte ich keine Ahnung, dass die Plattenfirma meine Songs veröffentlichen würde. Ich schickte bloss ein Demotape in die Schweiz, weil ich wissen wollte, ob meine Lieder aus der Ferne auch anderen gefallen. Plötzlich hörte ich, sie seien in der Hitparade.

Sue Schell und Marc Dietrich hatten in der Musikbranche nach der Trio-Zeit weniger Glück als Sie. Woran könnte das liegen?

Ich habe den grossen Vorteil, dass ich meine Songs selber schreiben kann und nicht auf andere angewiesen bin. Zudem hatte ich keinen Druck, etwas liefern zu müssen. Die guten Dinge geschehen dann, wenn man ihnen nicht nachjagt, sondern etwas mit Liebe und Begeisterung tut. Doch auch Sue und mein guter Freund Marc sind ihren Weg gegangen.

Schlug Ihnen jemals Neid entgegen?

Sicher. Aber nicht von den beiden. Ich sehe Neid auch als Kompliment an, denn man muss ihn sich verdienen. Und für einige Berner Altrocker ist es nun einmal schwer zu verkraften, dass ein Liedermacher wie ich zwei Millionen Tonträger verkauft hat.

Wie spüren Sie die Missgunst?

Einige schlugen schon Einladungen zu Benefizkonzerten aus, weil auch ich auftreten sollte. Das ist aber die Ausnahme. Sonst habe ich einen guten Draht zu vielen Künstlerinnen und Künstlern. In unserer kleinen Schweiz sollten wir uns gegenseitig unterstützen. Jede Musik ist doch super, solange sie keine Gewalt verherrlicht – und kann auf ihre Art Menschen berühren

Mit welchem Ihrer Songs ist Ihnen das besonders gelungen?

Viele meiner Lieder begleiten Menschen – sie werden bei Geburten, Hochzeiten und Beerdigungen gespielt. Ich erhalte immer wieder Briefe von Leuten, die das bezeugen. Doch ein Song hat eine spezielle Geschichte.

Erzählen Sie.

Im Refrain von «Birds of Paradise» lautet eine Zeile «Flying home, flying home», also «Flieg nach Hause». Ein Schweizer der Nato-Truppe, die ab 1999 nach dem Kosovo-Krieg im Land für Frieden sorgen sollte, nahm das Lied mit zu seinem Einsatz. So wurde es zur Hymne der dortigen Soldaten. Als 2006 eine slowakische Gruppe heimdurfte, liessen die Männer das Lied im Flugzeug erneut laufen. Die Maschine stürzte auf dem Weg nach Kosice in der Slowakei ab. Über 40 Leute starben. Bei der Übertragung des Staatsbegräbnisses lief im Fernsehen «Birds of Paradise», wie ich später von einem Reporter erfuhr.

Ihr Lied hat sicher vielen Angehörigen Trost gespendet.

Ich hoffe es. Dennoch hätte ich mir gewünscht, es wäre in einem schöneren Zusammenhang dermassen populär geworden.

Welches Ihrer Stücke ist Ihnen wichtig, wenn Sie an Ihre Kinder und Ihre Enkelin denken?

«Fasch wines Gebät». Darin gebe ich meinen Nachkommen weiter, was sie sich wünschen sollten: «Gib mer Ouge wo chöi luege, i wett meh aus nume gseh. Gib mer Ohre wo chöi lose, wenn me lost de ghört me meh. Gib mer Flügu wo mi trage, so wiit de Troum eim treit, un e Stimm wo für au die Wunder ab u zue mau danke seit.»