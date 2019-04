Ich hasse dieses Internet. Diesen Satz habe ich einfach so geklaut, obwohl ich nicht mal das Buch gelesen habe, aber das ist okay. Im Internetzeitalter darf man einander nämlich die Ideen klauen. Man muss es dann einfach «zitieren» oder «sharen» nennen oder altklug von der «postmodernen Remix-Kultur» sprechen, und so ist es fein, das Klauen. Auch darum hasse ich dieses Internet.

Ich hasse dieses Internet, weil es mich zu einem fahrigen Trottel gemacht hat. Ich habe verlernt, richtig zu lesen. Und damit meine ich, einen Text sorgfältig durchzugehen, von oben links nach unten rechts, Satz für Satz, Idee für Idee. Stattdessen habe ich mich in eine potente Scanningmaschine verwandelt, die sich einen Zeitungsartikel anschauen kann, nach Keywords sucht und innert Sekunden den Inhalt des Geschriebenen halbwegs wiedergeben kann – ohne selbst mitzudenken. Das Schlimmste daran ist aber, dass das Scannen im Gegensatz zum Lesen überhaupt keine Freude macht, wie halt vieles, was man einer Produktivitätslogik unterwirft.

Ich höre jetzt schon, wie die Ersten einwenden: «Aber im Internet hat es doch vor allem Katzenvideos und dämliche Challenges wie die mit dem Planking, und erinnerst du dich nicht an den Harlem Shake?» Logisch erinnere ich mich daran, aber so wie ich das sehe, ist das Internet inzwischen in zwei Pole geteilt: In den lustig-verblödeten und in den gehetzt-effizienten, der vergisst, dass wir Menschen und keine Maschinen sind. (Natürlich ist die Sache nicht ganz so schwarz-weiss, und im «echten Leben» würde ich das auch nie so formulieren, aber in der Twitterära braucht es halt steile Thesen, um gelesen zu werden.)

Der Kunstkritiker Kenneth Goldsmith hat in seinem Buch «How to waste time on the internet» die Idee formuliert, dass die Menschen heute nicht weniger konzentriert seien als vor fünfzig Jahren – und er plädiert dafür, dass wir Konzentration grundsätzlich neu denken: nicht als kontemplatives Dasitzen am Schreibtisch, sondern als gleichzeitiges Jonglieren von zig Informationen. Er meint also, dass auch in der Zerstreutheit des Webs – dem Scannen, Sharen und Chatten – eine Art Konzentration liegt. Ich verstehe ja, worauf er hinauswill, und ich finde nicht prinzipiell, dass früher alles besser war, denn früher war ja auch Tschernobyl und Schulterpolster – aber ich kann dieser Idee einfach nichts abgewinnen, weil mich das Digitale nur noch stresst.

Wenn ich morgens aufstehe, scrolle ich als Erstes durch meine Feeds, immer dem gleichen Ablauf folgend: zuerst Messenger, dann Mails, dann Instagram, dann Twitter. Auf der positiven Seite könnte man sagen, dass ich wohl noch nie so vernetzt war wie heute. War es in meinen Teenagerjahren noch so, dass ich auf Kosten der Zeit, die ich mit echten Freundinnen hätte verbringen können, Stunden auf Myspace verbriet, sind die sozialen Medien zu einem Facilitator für meine «echten» Beziehungen geworden. So schickt mir ein Freund jeden Morgen eine Sprachnachricht, um mir einen schönen Tag zu wünschen, und ich habe für jeden Freundeskreis einen Chat, in dem sich die Leute kurzschliessen, wer wo ist.