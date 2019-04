Keiner zu klein, Klimaschützer zu sein

Der Klimaschutz ist uns Eltern also ein sehr persönliches Anliegen. Was aber können wir als Familien im Alltag konkret tun, um klimafreundlicher zu leben? Zehn einfache Ideen:

Das Klima zum Thema machen:

Nur wer über das Problem genau Bescheid weiss, wird sich engagieren. Also klären Sie den Nachwuchs auf. Bei «Naturdetektive» gibt es eine gute, kindgerecht erklärte Übersicht über das Thema. Teenager finden auf der Website der Jugendorganisation Bund Naturschutz Informationen zum Klimawandel.

Den Bienen ein Zuhause geben:

Acht Prozent der Tierarten sind laut Wissenschaftlern aufgrund des Klimawandels vom Aussterben bedroht. Zum Beispiel die Bienen. Das ist deshalb besonders kritisch, weil Bienen zu den sogenannten Schlüsselarten gehören: Sie sind lebenswichtig für andere Tier- und Pflanzenarten – und somit auch für uns. Warum also nicht ein Insektenhotel in den Garten oder auf den Balkon stellen, damit sich die Bienen willkommen fühlen? So ein Mini-Hotel kann man gemeinsam mit den Kindern selber bauen, entweder mit dieser Anleitung von Greenpeace oder einem fertigen Bausatz. Wer noch mehr über Bienen wissen will, dem empfehle ich das Buch «Mach dieses Buch zum Bienenhaus». Es enthält nicht nur Bastelmaterial für ein Bienenhaus, sondern auch ganz viele Infos über die kleinen Bestäuber und Ideen für spannende Experimente.

Bewusst anpflanzen:

Da wir schon bei den Bienen sind: Mit dem Haus alleine ist es nicht getan. Achten Sie darauf, Blumen anzupflanzen, die den Bienen besonders gut gefallen. Zum Beipiel Brombeere, Sonnenblume, Veilchen, Hortensie und Geissblatt.

Das Auto stehenlassen:

Mal ehrlich: Kinder fahren meist sowieso nicht gerne Auto. Es wird also ein Leichtes sein, sie vom ÖV zu überzeugen. Sie selber sitzen lieber am Steuer? Dann habe ich hier ein paar Argumente für Sie: Mit der Juniorkarte fahren ihre Kinder ein ganzes Jahr lang für nur 30 Franken mit Ihnen gemeinsam durch die Schweiz, ab dem dritten Kind ist die Karte sogar gratis. Das Angebot gilt bis 16 Jahre. Im Zug können Sie unterwegs mit den Kindern spielen, ihnen ein Buch vorlesen – gemeinsam «quality time» verbringen, wie es so schön heisst. Anstatt Ihnen all die Fluchwörter beizubringen, die Ihnen am Steuer aus dem Mund rutschen.

Rollen auf zwei Rädern:

Zum lokalen Supermarkt kommt man mit dem Fahrrad meist mindestens so gut und schnell wie mit dem Auto. Mit einem Veloanhänger klappt es auch mit dem Grosseinkauf. Wir haben seit neun Jahren einen Anhänger von Leggero: Die werden in der Schweiz produziert und der Kofferraum bietet problemlos Platz für zwei grosse Einkaufstaschen.