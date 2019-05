Kochmuffel Papa will kochen

Von Blog-Redaktion (publiziert am Thu, 02 May 2019 03:00:48 +0000)

Wer meine Kinder fragt, was Papa denn besonders gut kochen könne, erhält immer dieselbe Antwort: Ravioli. Ganz unrecht haben sie nicht. Kochen liegt mir nicht, ich machs nicht gern und darum verbringe ich die Zeit mit den Jungs lieber beim Spielen, Zeichnen, Velöle, Tschutte oder Legotürmli bauen als in der Küche. Damit erfülle ich wohl jedes gängige Papa-Klischee, ich gebs zu. Aber hey: Ich male ihnen dafür auch Finger- und Fussnägel Violett, Pink und Orange an.