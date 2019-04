Sie hat es eingerichtet in einem entspannten und gemütlichen Countrylook. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass alles supergeschmackvoll ist. Die Stylistin weiss natürlich wie das geht. Das Weiss mit dem die Aussen und Innenwände gestrichen sind gibt den Grundton an und zeigt, dass das Haus am Meer steht. Im Wohnzimmer steht eine gemütliche Couch einer gepolsterten Bank gegenüber. Der Boden ist mit einem Sisalteppich ausgelegt.

Die wilde Natur der Küste spiegelt sich in den vielen Fundstücken wieder. Getrocknete Blumen, Seile, Steine, Körbe und alte Gemälde machen aus dem Häuschen ein Refugium der Seglerin. Es heisst denn auch Captain Rest, der Ruheort des Kapitäns.

Ruhig und harmonisch ist die Farbwahl, welche die Stylistin bei den Textilien getroffen hat: Gold, Moosgrün, Sand und Holz. Also alles was die Blautöne des Wassers ergänzt.

Ein gewisser Pioniergeist wohnt im Haus und zeigt sich aber mit modernem Komfort. Sarah Andrews hat beim Einrichten auf Einbauten gesetzt und spielt mit dem Wechsel von Naturholz und weiss lackiertem Holz. Statt Vorhänge schützen Holzfensterläden vor Wind, Wetter und neugierigen Blicken.

Im Badezimmer stehen alte schwarz lackierte Truhenmöbel und beherbergen auch das Lavabo. Gemäss Beschreib steht dort auch noch eine alte Füsschenbadewanne.

Sehr schön ist auch das Bett. Antik, aus schwarzem Holz und hier bezogen mit blauweiss gestreifter Bettwäsche und einer dicken Leinendecke.

An diesem Fenster aber auch beim Betrachten dieses Fotos, kann man schon mal ganz viele abenteuerliche Seereisen im Kopf unternehmen.

Ein Bild, fast wie bei uns am See: Enten, Gras, Wasser und die Liebe zur Natur und Ruhe!

Credits:

Zu buchen über Airbnb:Captain Rest

Die Webseite von Captain Rest:Captains Rest

Die Webseite von Sarah Andrews:Sarah Andrews

Der Beitrag Lust auf Ferien erschien zuerst auf Sweet Home.