Lust auf Lash Extensions?

Gut gemachte Lash Extensions haben viele Vorteile: Man braucht keine Mascara mehr, und für Frauen mit hellen Wimpern entfällt das regelmässige Färben. Die filigrane Handarbeit braucht aber das Können eines gut ausgebildeten Profis. Und dieser wird auch nicht zu viele Wimpern einsetzen, um so mehr verrechnen zu können, sondern nimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Kundin Rücksicht. Denn zu viele aufgeklebte Härchen können dazu führen, dass die Wimpern verkleben und/oder so schwer werden, dass der Augenaufschlag nur noch bis auf Halbmast möglich ist. Oder noch schlimmer, die eigenen Wimpern werden so beschwert, dass sie ausfallen. Darum wird eine gute Kosmetikerin, nach einer Vorbesprechung mit der Kundin, die Anzahl, Länge und Biegung der Wimpern so auswählen, dass sie individuell passt.

Das gilt es ausserdem zu beachten:



1. So perfekt die Wimpern in den ersten zwei Wochen aussehen: Je mehr Zeit nach der Behandlung vergeht, desto mehr Wimpern fallen durch den natürlichen Wachstumsprozess aus und sollten ersetzt werden. Dies, weil sonst kleine Löcher am Wimpernrand entstehen. Das Auffüllen dieser Stellen ist nicht billig, sie kann pro Behandlung zwischen 60 und 80 Franken kosten.

2. Auch Lash Extensions brauchen Pflege. Wer sich schminkt, muss sich abends mit einem speziell für Lash Extensions geeigneten Make-up-Entferner abschminken, da sonst die eigenen Wimpern abbrechen können.

3. Wimpernverlängerungen dürfen nie mit ölhaltigen Make-up-Produkten in Berührung kommen. Sonst kann sich der Leim lösen, und die Wimpern fallen aus.

4. Augenreiben sollte man sich sofort abgewöhnen, wenn man nicht möchte, dass die einzelnen Wimpern abstehen wie Fliegenbeine oder gar ausfallen.

5. Wer zu Allergien neigt und nicht mit hochroten, geschwollenen Augendeckeln reagieren will, sollte auf medizinischem, antiallergischem Leim bestehen. Oder 24 Stunden vor der Behandlung in der Armbeuge mit dem Leim einen Allergietest machen. Rötet oder juckt die Haut, sollte man von Lash Extensions absehen.

Eine Alternative

Wer findet, dieses ganzen Verfahren sei zu kompliziert oder zu mühsam ist, aber trotzdem den Augenaufschlag pimpen möchte, kann ein spezielles Wachstumsserum für die Wimpern verwenden. Es gibt diese inzwischen von den verschiedensten Anbietern. Bis sich allerdings eine Wirkung zeigt, vergehen sechs bis acht Wochen. Aber der Effekt ist mit jenem von Lash Extensions vergleichbar.

