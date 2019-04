Manchmal ist gross grossartig

2 — Allüre mit Charme

Gross alleine ist schon grossartig, in chicen Wohnungen stehen aber meistens mehrere Sträusse. Sehr gekonnt ist das in der fantastischen Wohnung von John Derian umgesetzt. Der Interiordesigner ist bekannt mit seinen Decoupage-Wohnaccessoires, die man in den chicsten Boutiquen auf der ganzen Welt entdeckt. In Zürich zum Beispiel bei Limited Stock. (Bild über: Cool Chic Style Fashion und This Is Glamorous)

3 — Stil mit Statement

Gerade jetzt im Frühling haben Zweige eine besondere Anziehungskraft. Wenn man Zweige einstellt, kann man zuschauen wie die Knospen spriessen und sich damit das schönste Stück Frühling ins Haus holen. Hier ist ein Blütenstrausss als Styling eingesetzt, um die Tapete von Farrow and Ballnoch schöner zur Geltung zu bringen.

4 — Hingucker mit Eleganz

Eine grosse Vase voller hübscher Zweige muss nicht zwingend auf einem Tisch stehen. Geben Sie ihr ein kleines Podest, zum Beispiel einen Hocker, alles von Artiana.

5 — Doppelte Wirkung

Das mit dem Podest hat die Interiordesignerin Anna Spiro hier gekonnt umgesetzt. Der gelbe Lackkubus wird mit einem gelben Gladiolenstrauss zum edlen Hingucker. Bild über: Katie Considers)

6 — Top im Topf

Noch deutlicher kommt in dieser Wohnung ein übergrosser Strauss zur Geltung, dank dem Künstlerpodest. Die Eukalyptuszweige sind in einen antiken Topf gestellt, thronen weit oben in der Ecke eines Raumes und schmücken ihn so im entspannten Studiostil. (Bild über: Alexander White)

7 — Fantasie im Alltag

Küchen brauchen meist das gewisse Etwas, damit sie wohnlich und persönlich wirken. Besonders wenn die Küche offen zum Wohnraum steht. Da helfen grosse Sträusse, die man auch einfach selbst aus ganz verschiedenen Blumen und Blättern kreieren kann. Auch riesige Fruchtschalen sind hierbei eine gute Idee. (Bild über: Interiorbreak)

8 — Übertreibung mit Persönlichkeit

Übertreiben Sie es ruhig mit einem wirklich grossen Strauss. Sehr gut eigenen sich dafür auch exotische Pflanzen und Blätter. Bild über: Paguponhome)

9 — Chic mit Grün

Filigranes Grün wie Gräser und Zweige mit Blättern bringen Eleganz und Poesie. Sie wirken besonders hübsch in schlichten Glasvasen. (Bild über: Coco Kelley)

10 — Ablenkungsmanöver mit Charme

Hier ist dasselbe in einer offenen Küche umgesetzt. Grosse Sträusse sind so dominant, dass sie das Auge immer auf sich ziehen. So lenkt dieser von der funktionalen Seite der Küche ab, schmückt sie und macht sie wohnlich. (Bild über: VM Designblogg)

11 — Üppigkeit, die Freude macht

An der letztjährigen Mailänder Möbelmesse hat mir die Ausstellung von der dänischen Firma Gubi in einem Palazzo besonders gut gefallen. Als Dekoration standen da überall riesige und üppige Sträusse mit allerlei verschiedenen Blumen und Blättern. Darunter waren Früchte gelegt. Eine Idee, sie sich für ein Fest oder eine Festlaune eignet. (Bild: MKN)

Credits:

Blogs und Magazine:Casinha Colorida, Katie Considers, Cool Chic Style Fashion, This Is Glamorous, Paguponhome, Interiorbreak, VM Designblogg, Coco Kelley

Interiordesign:John Derian, Anna Spiro

Shops und Kollektionen:Gubi, Artiana

Farben und Tapeten:Farrow and Ball

Immobilienagenturen:Alexander White

Der Beitrag Manchmal ist gross grossartig erschien zuerst auf Sweet Home.