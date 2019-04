Omega-3-Fettsäuren für depressive Jugendliche?

Schon allein deshalb müssen die Fachärzte sich bei depressiven Kindern und Jugendlichen auf nicht-medikamentöse Therapien konzentrieren. Grosse Hoffnungen werden dabei auf Omega-3-Fettsäuren gelegt. Denn es bestehen erste wissenschaftliche Hinweise, dass Omega-3-Fettsäuren das Potenzial haben, die Symptome einer klinischen Depression zu lindern. Dem geht nun eine grosse Schweizer Omega-3-Studie auf den Grund, die am zehnten Swiss Forum for Mood and Anxiety Disorders (SFMAD) Anfang April in Zürich vorgestellt wurde.

Die «Omega-3-pMDD»-Studie, die von Privatdozent Dr. med. Gregor Berger von der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) in Zürich geleitet wird, untersucht, so wird in der SGAD-Pressemitteilung ausgeführt, «inwiefern depressive Kinder und Jugendliche von einer täglichen Einnahme relativ grossen Mengen ultralangkettiger Omega-3-Fettsäuren wie der Eikosapentaensäure profitieren». Die tägliche Menge Omega-3-Fettsäure, die im Rahmen dieser placebo-kontrollierten Studie untersucht wird, entspreche etwa der Einnahme von 500 Gramm Lachs oder fünf Kilogramm Thunfisch. Das Studienteam messe auch die Menge dieser Fettsäuren im Körper, da es davon ausgehe, dass besonders diejenigen depressiven Kinder und Jugendlichen davon profitieren, die einen vorbestehenden Mangel haben.

Die Omega-3-pMDD-Studie ist breit abgestützt. Insgesamt sind sieben universitäre und nicht-universitäre psychiatrische Zentren in der Deutschschweiz beteiligt. Mit einer angestrebten Zahl von 220 teilnehmenden depressiven Kindern und Jugendlichen ist dies auch die grösste Studie ihrer Art weltweit. Die Initianten hoffen, dass die Schweiz damit einen Beitrag leisten kann, «um die depressionsbedingte Krankheitslast bei Kindern und Jugendlichen zu senken».

