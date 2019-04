Orientalische Note am Eurovision Song Contest

Hürzi behielt recht. Die nächsten zehn Jahre ging ich sechsmal an den Concours. Ich erfuhr einiges über kulturelle Macken und Geschmäcker, über grenzüberschreitende Animositäten und ebensolche Freundschaften. Und bis heute gibt es im Vorfeld dieser Nabelschau der europäischen Nationen immer irgendwo ein Gezänk.

Diesmal in Italien, vertreten durch einen gewissen Mahmood mit dem Song «Soldi» (Geld). Prägnante Stimme, markige Melodie – und im italienischen Text eine arabische Zeile: «Waladi Waladi Habibi Ta’aleena». Heisst wohl soviel wie «Mein Sohn, mein Schätzchen, komm her» und bezieht sich auf seinen Vater.

Mahmood gewann das Festival von Sanremo und qualifizierte sich so automatisch für Tel Aviv. Worauf es in seinem Heimatland schrill wurde. Was, der? Der ist doch gar kein richtiger Italiener! Weg mit diesem Araber! Mahmood wurde in Mailand geboren und wuchs dort auf. Seine Mutter kommt aus Sardinien. Aber der Vater ist Ägypter. Skandal!

Heisst das, die Herkunft der Mutter gilt weniger als jene des Vaters? Oder des Grossvaters? Das italienische Dorf Pacentro ernannte Madonna Ciccone zur Ehrenbürgerin. Die Queen of Pop setzte dem Vernehmen nach noch nie einen Fuss in das Kaff in den Abruzzen. Aber ihre Grosseltern väterlicherseits stammen von dort. Das gilt.

Wir Schweizer, ein Mischvolk, seit Orgetorix 58 v. Chr. bei Bibracte von den Römern auf die Mütze bekam, annektieren auch gerne Promis mit einen Schweizer Ahnen. Von Renée Zellweger über Cindy Lauper bis Ben Roethlisberger. Und James Brolin wurde als Craig Kenneth Bruderlin geboren. Im Fall.