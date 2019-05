SBB: Pannenzug ist ruhiger unterwegs

Die als Pannenzüge bezeichneten neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge (FV-Dosto) der SBB sind stabiler unterwegs. Ausfälle gab es in den letzten Tagen nicht. Die Türsoftware ist auf neuestem Stand, die Türen gewartet und die Mängel behoben.

Der Hersteller Bombardier werde in den nächsten Monaten die Fahrzeugsoftware weiter verbessern, teilten das Unternehmen und die SBB am Mittwoch mit. Für eine komfortablere Fahrt änderte Bombardier an einem Testzug das Radprofil und die Software der Wankkompensation. Dadurch verbesserte sich die Laufruhe. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember sind die Anpassungen auch bei den restlichen Fahrzeugen vorgesehen.