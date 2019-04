So polstern Sie die Küche auf

Entdecken Sie die ganze Homestory von Nina Hohendorf.

Die Eckbank bietet Platz für viele

Ganz neu ist die Eckbank-Idee nicht. Sie ist sogar ein typisch schweizerisches Einrichtungsphänomen, das noch sehr lange in vielen Häusern und gar in Mietwohnungen zu sehen war. Allerdings waren diese Eckbänke nicht so chic wie auf diesem Beispiel. Auch wurden sie fest eingebaut und waren rustikal im Stil. Wenn man eine solche Eckbankidee heute wählt kann man sie in dem Stil umsetzen, der zur Wohnung und zur Einrichtung passt. Hier kommen ganz verschiedene Möbel gekonnt zusammen und wirken leicht, elegant und zugleich entspannt. Sehr edel sind sie blauen Samtpolster der Bänke. (Bild über: Pinterest)

Die Bank an der Wand

Diese schlichte, moderne Bankidee ist wie eine Weiterführung der Einbauküche. Praktisch, hübsch und sehr gemütlich kann auf diese Art ein gemütlicher Essplatz in der Küche entstehen. (Bild über: Mon Cahier d’Images)

Auf Polstern sitzt man besser

Meistens stehen in der Küche kleine Bistrotischchen und Holzstühle. Das hat zwar auch viel Charme, ist aber nie so gemütlich wie gepolsterte Sitzmöbel. Diese vermitteln nämlich Wohnlichkeit, stehen meist in Wohn- oder Esszimmern und überraschen in der Küche. Mit einem kleinen Sofa, Sesseln und gepolsterten Stühlen in der Küche entsteht ein gemütlicher Ort, an dem man gerne länger sitzen bleibt. (Bild über: Pinterest)

So verbindet sich die Küche mit dem Wohnbereich

Immer mehr Wohnungen haben offene Küchen. Das bedeutet, dass sich die Küche mit dem Ess- und dem Wohnbereich verbindet. Einrichtungsmässig wird das meist nicht sehr gelungen umgesetzt. In den meisten Wohnungen steht zwar die Küche offen da, aber der Essbereich ist in einer anderen Ecke als als eine Art Insel eingerichtet und ebenso die Sitzgruppen. Das ist auf diesem Beispiel ganz anders gelöst. Da steht nämlich der Tisch mit einem gepolsterten Sitzsofa dicht an der Küche. Dazu sind gepolsterte sesselartige Stühle gestellt. Entstanden ist viel Gemütlichkeit, eine warme Ausstrahlung und ein wohnlicher Essplatz. (Bild über: Gravetics)

Chilloutzone nahe der Küche

Hier verbindet sich die Küche nicht direkt mit dem Ess- oder Wohnbereich, sondern mit einer Art Loungegruppe. Einige Sessel stehen mit einem Couchtisch zusammen und laden ein, bei einem Aperitif aufs Essen zu warten. (Bild über: Homebunch)

Ein anderes Küchen-Sofa aus den Sweet Homestories

Nina Hohenlohes Küche war nicht die erste bei unseren Besuchen für die Sweet-Homestorys, in der wir ein Sofa fanden. Dieses gemütliche rot gepolsterte Sofa steht in der Küche der Künstlerin Eugenia A. Burgo. Es lädt die Gäste oder Familie ein, während dem Kochen auf einen gemütlichen Schwatz vorbeikommen. (Bild: Rita Palanikumar für Sweet Home)