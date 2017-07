So viele Autos erspart uns die Bahn

Anfang Monat hat der Grossumbau des Bahnhofs Bern offiziell begonnen. Rund acht Jahre sollen die Arbeiten dauern und eine Milliarde Franken verschlingen. Danach wird der Bahnhof als zweitgrösster der Schweiz ein deutlich grösseres Fassungsvermögen haben.

Die Zahl der Menschen, die täglich in Bern aus- oder einsteigen, ist jedoch schon heute beeindruckend. Unter der Woche steuern rund 64'900 Pendlerinnen und Pendler von ausserhalb den Bahnhof Bern an. Gleichzeitig verlassen weitere 15'200 Leute den HB mit dem öffentlichen Verkehr. Unter dem Strich macht das für die Stadt Bern einen Pendlersaldo von knapp 50'000. Diese Zahlen hat die Stadt in ihrer Strukturerhebung 2011 bis 2015 erfasst.

Über 16'200 zusätzliche Autofahrer

Es gibt natürlich verschiedene Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu gelangen. Indes ist der öffentliche Verkehr in der Stadt Bern einsamer Spitzenreiter. Am nächsten kommt ihm noch der motorisierte Individualverkehr, sprich Autos und Motorräder. Rund 37'500 nutzen diese Fortbewegungsmittel, gefolgt vom Langsamverkehr mit 4200. Letzterer umfasst Velofahrerinnen und -fahrer sowie Fussgänger. Über 16'200 zusätzliche Autos würden pro Tag nach Bern fahren, wenn alle Pendler, die heute mit dem ÖV fahren, zu viert im Auto anreisten.

Eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Pendlerströme rund um Bern kommt den regionalen Bahnunternehmen BLS und RBS zu. Sowohl BLS als auch RBS fahren zur Spitzenzeit am Morgen etwa doppelt so viele Fahrgäste nach Bern wie von Bern weg. Die BLS transportiert in der Rushhour zwischen 6 und 8 Uhr in beide Richtungen knapp 17 000 Passagiere, der RBS zwischen 7 und 8 Uhr 8000.

Auf dem BLS-Netz pendeln mit der S1 aus Thun am meisten Menschen nach Bern, gefolgt von der S 3 aus Biel. Beim RBS ist die S 7 die Spitzenreiterin, und zwar in beide Richtungen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Bundesämter in Ittigen verantwortlich dafür sind, dass die Züge gut ausgelastet sind. (Berner Zeitung)