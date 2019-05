Vier Kronzeugen belasten Ex-VW-Chef

Gleich vier Kronzeugen bietet die Staatsanwaltschaft nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR auf, um den 71 Jahre alten Ex-Manager des Betrugs an Autokäufern und weiterer Delikte zu überführen. Die Kronzeugen sind zum Teil langjährige VW-Leute, die selbst auf der Liste der Beschuldigten stehen. Sie haben gegen «Wiko» ausgesagt, wie Winterkorn intern bei VW genannt wurde. Dies sollen sie nun vor Gericht wiederholen und bezeugen, dass der Konzernchef nicht erst von den Manipulationen erfahren hat, als die US-Behörden am 18. September 2015 den Abgas-Skandal enthüllten.

Trotzdem seien weiterhin schmutzige Diesel-Fahrzeuge als sauber verkauft worden. Denn Winterkorn habe sich gegen eine Offenlegung des Betrugs entschieden und gehofft, die Gesetzesverstösse weiter verschleiern zu können. So lautet einer der zentralen Vorwürfe der Anklage. Es geht vor allem um den 27. Juli 2015. An diesem Tag sollen drei VW-Leute unabhängig voneinander Winterkorn über die Manipulationen informiert haben, so ihre Aussage. Zuerst Bernd Gottweis, der sich als Chef des Ausschusses für Produktsicherheit (APS) bei VW lange Zeit um nahezu alles gekümmert hatte, was Deutschlands grösstem Autokonzern Probleme bereitete. Gottweis will Winterkorn am Telefon gesagt haben, dass VW in den USA «beschissen» habe.

Später soll ein Konzernjurist zu Wiko ins Büro zitiert worden sein und mit ihm über eine verbotene Software in Diesel-Fahrzeugen gesprochen haben. Der Jurist will Winterkorn den Rat gegeben haben, es nicht darauf anzulegen, von den US-Behörden überführt zu werden, sondern selbst die Initiative zur Aufklärung zu ergreifen.

Und dann war an diesem 27. Juli 2015 noch der «Schadenstisch», an dem bei VW Probleme besprochen werden. Ein in die Manipulationen verwickelter Techniker will Winterkorn am Rande des Schadenstisches über Details informiert und vor möglichen Schadenersatz- und Strafzahlungen in den USA gewarnt haben. 500'000 Fahrzeuge könnten jeweils bis zu 55'000 Dollar teuer werden. Macht zusammen 27,5 Milliarden Dollar. Fast so schlimm kam es dann später für VW in den USA, was die Braunschweiger Staatsanwaltschaft teilweise auch Winterkorn anlastet.

Der vierte Kronzeuge, auf den sich die Ermittler berufen, ist ein führender VW-Techniker. Er will schon im Mai 2015 dabei gewesen sein, als Motorenentwickler Winterkorn in dessen Büro gesagt hätten, was Sache sei: VW manipuliere bei Dieselfahrzeugen in den USA den Abgasausstoss.