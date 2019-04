Warum du nicht «Babygirl precious» heisst

Die Namensuche für unsere Tochter gestaltete sich also zu Beginn ziemlich schwierig. Langsam verstand ich, warum es in Westafrika Brauch war, die Namen der Kinder einfach nach der Reihenfolge ihrer Geburt oder nach dem Wochentag zu benennen, an dem sie geboren wurden. Alle Lamins in Gambia zum Beispiel sind Erstgeborene und alle Kofis in Ghana haben an einem Freitag das Licht der Welt erblickt. Taiwo und Kehinde bei den Yoruba in Nigeria sind immer Zwillinge. Das macht doch alles wesentlich einfacher und erübrigt das monatelange Kopfzerbrechen über den bestmöglichen Namen. Eine weitere interessante Option der Namenwahl in Westafrika ist der Brauch, dem Kind ein Adjektiv zu verpassen, das mit seiner Geburt zu tun hat. „Anstrengend“ zum Beispiel oder „Auf der Reise geboren“. Nach diesem Brauch hiesse meine Tochter heute vermutlich „Zufrühgeboren “ oder „Glückgehabt“. Da finde ich Babygirl doch allemal schöner.

In der Schweiz nicht zugelassen

Alle diese –zugegeben, in unseren Ohren eher sonderbar klingenden- Namen wären vermutlich in der Schweiz nicht gestattet, da es punkto Namensgebung strenge Regeln gibt, um Kinder vor überkreativen Eltern zu schützen. Namen dürfen nämlich abgelehnt werden, wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt ist:

Aus dem Namen geht nicht hervor, welches Geschlecht das Kind hat oder Geschlecht und Name stimmen nicht überein

Der Name ist kein Ort, kein Verein, keine Marke, kein Tier und kein Bösewicht aus der Bibel

Das Kind soll aufgrund seiner Namensgebung nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden.

Da ich mir in der Namensfindungsphase nicht sicher war, ob Babygirl precious gemäss Schweizer Recht unter Punkt drei fallen würde, verfasste ich eine Liste mit Alternativen, die ich bis heute aufbewahrt habe. Kürzlich ist sie mir wieder in die Hände gefallen und ich habe beim Durchlesen still vor mich hingelächelt. Felicia Ayana war ein früher Favorit, ebenso wie Xenia Niali und Amalia Ellen. Was hatte ich doch für kuriose Ideen gehabt! Glücklicherweise setzte sich keine dieser frühen Varianten durch. Heute bin ich immer noch zufrieden mit dem Namen, den wir unserer Tochter schliesslich gegeben haben. Er ist weder alltäglich noch ausgefallen, sondern einfach ganz normal.

Babygirl rufe ich sie nur ab und zu noch, nur zum Spass und aus Nostalgie, denn schliesslich wird sie immer ein bisschen mein Babygirl precious bleiben, auch wenn sie mal erwachsen ist.

Welche waren Ihre frühen Namenfavoriten, die sich nicht durchgesetzt haben?

Der Beitrag Wieso meine Tochter nicht «Babygirl precious» heisst erschien zuerst auf Mamablog.