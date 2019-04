Was Müttern den Wiedereinstieg erschwert

Als ich zum ersten Mal schwanger war, vereinbarte ich mit meinem Arbeitgeber, nach einem halben Jahr in einem 60-Prozent-Pensum zurückzukommen. «Oh Gott, nur noch drei Tage die Woche in meinem geliebten Job», dachte ich damals. Ein halbes Jahr später gingen mir ganz andere Gedanken durch den Kopf: «Wie um alles in der Welt soll ich es übers Herz bringen, mein wundervolles Töchterchen jede Woche dreimal in die Kita zu bringen?» Es tat mir zu Beginn fast körperlich weh, sie für acht Stunden aus den Händen zu geben.

Vermutlich war der Trennungsschmerz noch intensiver, weil ich doch nicht wie geplant in meinen tollen Job zurückkehren konnte: Die Firma war unterdessen Konkurs gegangen und ich verbrachte die erste Zeit «zurück im Job» damit, Bewerbungen zu schreiben und das RAV zu besuchen. Nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.

Mütter haben Spass am Job

Drei von vier berufstätigen Müttern sagen, dass die «Freude an der Arbeit» sie zum Wiedereinstieg motiviert hat. Dies belegt eine aktuelle Studie, die am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Zürich durchgeführt wurde. Untersucht wurde, welche Faktoren eine erfolgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützen, welche den Wiedereinstieg erschweren. Der Mamablog hat seine Leserinnen letztes Jahr dazu aufgerufen, an der Studie mitzumachen.

84 Prozent der befragten Mütter kehrten nach dem Mutterschaftsurlaub an dieselbe Arbeitsstelle zurück wie vor der Geburt, mehr als die Hälfte allerdings in einem tieferen Pensum. Sehr viele Mütter (84 Prozent) gaben an, dass sie im Job einen «Ausgleich zu den familiären Aufgaben» suchen, fast genauso viele (82 Prozent) wollen den «Anschluss behalten im Berufsleben». Mehr als jede Zweite sagte zudem, dass sie «aus finanziellen Gründen» wieder in die Arbeitswelt zurückgekehrt sei.

Stillen wird zum Problem

Erfreulich ist die Tatsache, dass es offenbar nur selten echte Konflikte gibt zwischen Arbeits- und Privatleben. Laut der Studie haben die meisten Mütter nämlich nur «gelegentlich» das Gefühl, dass ihre Berufstätigkeit das Familienleben beeinträchtigt – und umgekehrt. Probleme, die genannt wurden sind zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Stillen und Abpumpen: Die Mütter fühlen sich unter Zeitdruck beim Abpumpen und haben Angst, dass das Baby die Flasche verweigern könnte. Auch die ständige Müdigkeit im Büro war für einige Mütter ein Thema, weil sie wegen des Kindes nicht durchschlafen konnten.