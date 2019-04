Was für ein Wahnsinn, was für ein Verlust

Man denke an das Gefühl beim Betreten dieses gotischen Wunderwerks, das kraft seiner grossartigen Architektur einen als Besucher auf geradezu magische Weise emporzuheben schien. Die Notre-Dame von Paris, dieser Stein gewordene Traum, hat uns bei jedem Besuch von neuem in ein fassungsloses Staunen versetzt.

Das Feuer in der Nacht von Montag auf Dienstag hat nicht nur ein Loch ins Herz der Stadt Paris gerissen, deren wichtigste Kathedrale die Notre-Dame zweifellos war und hoffentlich bald wieder sein wird. Das Inferno hat uns Menschen überdies in einer Weise heimatlos gemacht, wie wir das vielleicht nur beim Angriff auf die beiden Türme des World Trade Center in New York erlebt haben.

Die Notre-Dame steht für eine Kultur, die Vorbildcharakter hat für Europa und die Welt.

Immer und immer wieder gingen uns beim Betrachten der Bilder aus Paris jene vom 11. September 2001 aus New York durch den Kopf. Mediengeschichtlich vielleicht von Bedeutung: Damals verfolgten wir die Katastrophe auf dem Fernseher, jetzt auf dem iPhone en miniature. Beides in Echtzeit. Beide Ereignisse liessen uns nicht mehr los. Der anfänglich noch taghelle, dann nächtliche Himmel, die fallende Turmspitze, die Rauchwolken, die Wasserwerfer, die vergeblich gegen die Flammen anzukämpfen versuchen.

Die Unterschiede sind offensichtlich. Während in New York ein mit gekaperten Flugzeugen geführter Angriff auf eine amerikanisch dominierte Weltherrschaft ausgeführt wurde, der erst noch Tausende Menschenleben forderte, ging in Paris gewissermassen der Kern unseres kulturellen Selbstverständnisses in Flammen auf. Während in New York die Angreifer aus dem Zentrum des islamistischen Terrors stammten, die in der grössten amerikanischen Stadt ihren Krieg der Kulturen ausfochten, gibt es in Paris keinen Angreifer und insofern – jedenfalls nach den vorläufigen Befunden – auch keine Schuldigen.

Mindestens keine, die politisch instrumentalisierbar wären. Auch wenn das gewissen Hetzern auf Twitter, die sich angesichts des Brandes sofort zu Wort gemeldet haben, noch so sehr zupasskommen würde. Die Ursache ist nach dem heutigen Stand der Erkenntnis ein banaler Funke, der bei Renovationsarbeiten im hölzernen Dachstock zu einem unkontrollierten Flammenmeer wurde.