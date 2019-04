Was hat ein Spiegelei mit Energiezukunft zu tun?

Der feine Unterschied: Kochen mit Erd- und Biogas

Ganz klar, Kochen mit Gas liegt insbesondere bei den Spitzenköchen und in Kochsendungen im Trend. Die Profis schätzen die Vorzüge von Gas ganz besonders. Beispielsweise die Möglichkeit, die Hitze fein zu regulieren. Im Unterschied zu Induktionsherden gibt es bei Gasherden auch keine Grenzen: Mit einem Gasherd können alle erdenklichen Pfannen und Töpfe verwendet werden – auch Spezialpfannen.

Ein grosses Angebot und viele Einsatzmöglichkeiten

Noch nie gab es ein derart breites Angebot an Gasherden, -rechauds, -backöfen und -grills. Wer trotzdem nicht komplett auf einen Elektroherd verzichten will, profitiert von einer grossen Auswahl an Gas-Elektro-Herdkombinationen.

Komfortabel mit Erdgas oder Biogas im Freien grillieren

Wenn Sie bereits einen Erdgas-Anschluss im Haus haben, können Sie mit einer Gassteckdose und einer einfachen Schlauchverbindung Kosten und Mühen sparen – und komfortabel auch im Freien die Vorteile von Erdgas geniessen. In Kombination mit Biogas wird das Grillvergnügen jetzt auch noch klimaschonend.

Weitere Infos auf: gazenergie.ch