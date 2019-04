Wie sich überlaufene Reiseziele wehren

Aussperren will man die Touristen trotzdem nicht, aber den Andrang in Bahnen lenken. Nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe sollen pro Tag anlegen dürfen, früher waren es bis zu zehn. Wer nicht nur andere Menschen, sondern auch die Stadt sehen möchte, bekommt mit der Website dubrovnik-visitors.hr ein hilfreiches Instrument an die Hand: Sie liefert Prognosen, wann wie viele Besucher zu erwarten sind.

GalizienNichts für Spontane

Steil ragen Felswände in die Höhe, Wasser und Wind haben Bögen, Fenster und Tore geformt, als seien die Steine die Wände einer gotischen Kirche. Playa de las Catedrales, auf Galizisch Praia as Catedrais, heisst der Strand an der spanischen Nordküste, nur bei Ebbe kommt der helle Sand zwischen den Schieferfelsen zum Vorschein.

Ein spontaner Besuch ist im Sommer jedoch nicht nur wegen der Gezeiten schwierig. Von Juli bis September sowie zu Ostern muss der Platz am Strand vorab online gebucht werden. Früher kamen bis zu 20'000 Menschen am Tag, jetzt sind maximal an die 5000 Besucher erlaubt. Tröstlich für alle, die keinen Platz mehr bekommen haben: In der Nachbarschaft gibt es noch mehr Strände.

Cinque TerreFlip-Flops verboten

Fünf malerische Orte kleben an der ligurischen Steilküste, bunte Häuser ziehen sich die Hänge hinauf. Schmale Wanderwege verbinden die Dörfer der Cinque-Terre-Region an der italienischen Riviera – in der Hauptsaison herrscht dort gern auch mal Fussgänger-Stau.

Das liegt nicht nur am grossen Andrang, sondern manchmal auch an der falschen Ausrüstung: Immer wieder müssen überforderte Flip-Flop-Träger mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Wer in dem Nationalpark mit Badeschlappen erwischt wird, soll deshalb künftig zwischen 50 und 2500 Euro Strafe zahlen, kündigte der Parkdirektor an. Man wolle allerdings nicht gleich kassieren. Zunächst sollen die Touristen über eine angemessene Wanderausrüstung aufgeklärt werden.

BarcelonaAus dem Gleichgewicht

Touristen sind die wichtigste Einnahmequelle der Stadt – und, so eine Umfrage aus dem Jahr 2017, für die Mehrheit der Bewohner zugleich ihr Hauptproblem. Der Ärger über die Menschenmassen nicht nur auf den Ramblas und über Airbnb-Quartiere, die den Mietmarkt aus dem Gleichgewicht bringen, ist gross – der Zorn brach sich Bahn in Aufsehen erregenden Aktionen: einer Menschenkette am Strand, aber auch Messerattacken auf die Reifen von Mietwagen.