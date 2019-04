«Wir stehen am Beginn einer neuen Ära»

Liesbeth Aelbrecht ist die Schweizer Direktorin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, auch bekannt unter dem französischen Namen Médecins Sans Frontières (MSF). Sie ist 48 Jahre alt, eine zugängliche Frau mit offenem Gesicht und tiefer Stimme. Ihr Büro am Hauptsitz in Genf ist unscheinbar. Eine Arbeitszelle in einem vierstöckigen Haus, die mit zweckmässigen Billigmöbeln und abgetretenen Spannteppichen ausstaffiert ist. Im Soussol gibt es eine Bibliothek und einen alten Kaffeeautomaten. Nur 9 Prozent der Spenden werden für Administration und Fundraising eingesetzt, das restliche Geld fliesst direkt in die Projekte. Es ist offensichtlich: An der Rue de Lausanne 78 wird nicht geklotzt.

Von 2014 bis 2016 leitete Liesbeth Aelbrecht die Einsätze in Burma und sorgte dafür, dass das medizinische Personal Zugang zu den Lagern der vertriebenen Minderheit der Rohingya hatte. «Kein sauberes Trinkwasser, kaum Lebensmittel, null Hygiene. Wir fragten uns oft, wie die Menschen unter diesen Umständen überhaupt überleben können.»

Aelbrecht trinkt Cola, eben hat sie ein Schmerzmittel geschluckt, damit die Erkältungsviren sie nicht von der Arbeit abhalten. Eigentlich sollte sie sich erholt fühlen, schliesslich ist sie gerade erst aus den Ferien zurück. Ein paar unbeschwerte Tage an einem Hotelpool in Liberia, mit ihrer elfjährigen Adoptivtochter und ihrem Lebenspartner, der im westafrikanischen Land als Krankenpfleger arbeitet. «Es war sehr entspannt, weil ich kaum Internetempfang hatte. Trotzdem kann man bei einem Beruf wie diesem nie ganz abschalten.»

«Wie kann man da neutral bleiben?»: Liesbeth Aelbrecht (Mitte hinten) mit MSF-Mitarbeitenden im Januar 2019 in Kamerun. Foto: Laurence Hoenig

Die gebürtige Belgierin hat Wirtschaft studiert und bei einer Rückversicherung gearbeitet. Doch dann begann sie, dem Kapitalismus zu misstrauen, und krempelte ihr komfortables Leben um. Seit 21 Jahren ist sie bei MSF, war in den grössten Krisenregionen der Welt stationiert, in Bosnien, Somalia und im Südsudan, in Burma, Honduras, Guatemala, Kenia.

Wie hält ein Mensch so viel Elend aus? «Zwischen all dem Leid gibt es unendlich viel Freude.» Sie erzählt von einem somalischen Spital direkt am Strand, von engen Freundschaften mit lokalen Mitarbeitenden. «Schockiert» war sie vielmehr nach ihrer Ankunft in der Schweiz. Hier lebt sie nun seit knapp zwei Jahren und wundert sich über die hohen Ansprüche der Menschen an sich selber und über die strenge Arbeitsmoral, die nicht selten in persönlichen Krisen enden.

Das Kerngeschäft von MSF ist die Nothilfe, die sie seit bald fünfzig Jahren leisten.

Burma war in all den Jahren ihr bisher schwierigster Einsatz. MSF habe nicht öffentlich über die Situation der Rohingya gesprochen, sagt Aelbrecht. Bis zum Februar 2014, als MSF Fragen von Journalisten zur medizinischen Behandlung von verwundeten Zivilisten beantwortete. «Das wars.» Sie spielt nervös mit ihrem langen Haar. Von diesem Moment an wusste die internationale Gemeinschaft, dass die Rohingya verfolgt und gezielt getötet wurden.

«Die Regierung von Burma hat uns angewiesen, verschiedene Projekte im Land sofort einzustellen.» Sie mussten Zehntausende Menschen in abgelegenen Dörfern oder in den Vertriebenenlagern ohne medizinische Hilfe zurücklassen. Für viele bedeutete das den Tod. Darf man schweigen, wenn man Zeuge von Verbrechen wird? Kann Diskretion Leben retten? Diese Fragen treiben Aelbrecht und ihre Organisation bis heute um.

Das Kerngeschäft von MSF ist die Nothilfe, die sie seit bald fünfzig Jahren leisten. Nach dem Tsunami 2004 schossen die Spenden in die Höhe, dann noch einmal 2010 nach dem Erdbeben in Haiti. Die Organisation wuchs rasant, die Helferinnen und Helfer wurden als Helden gefeiert. In letzter Zeit hingegen sind immer mehr kritische Stimmen laut geworden. Vor allem im Zuge der Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer. Die Rettungsschiffe seien Flüchtlingstaxis, hätten eine Sogwirkung, würden immer mehr Migranten anziehen, den Schleppern in die Hände spielen.

Aus diesem Camp in Rakhine, Burma wurden die MSF-Helfer von der Regierung rausgeworfen. Foto: Laurence Hoenig

«Wir stehen am Beginn einer neuen Ära», so Aelbrecht. Humanitäre Einsätze würden grundsätzlich infrage gestellt, von Politikern aber auch von einer breiten Öffentlichkeit. «Manchmal macht man uns zu Sündenböcken, missbraucht uns für politische Kampagnen, versucht, uns zu manipulieren, und verbietet uns den Zutritt zu Krisenregionen.» Es werde immer schwieriger, ihre eigenen Leute zu schützen. War ein rotes Kreuz auf einem Dach früher ein Schild, ist es heute eine Zielscheibe. «In letzter Zeit fragen wir uns: Wird medizinische Hilfe überhaupt noch respektiert? Wenn westliche Koalitionen in Syrien Spitäler bombardieren, wer sind dann die Wächter der humanitären Gesetze?»