Unser Tipp – Abdriften zu den grossen Themen Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Gabriel Berger

Das legendäre Albumcover von Pink Floyds «Dark Side of the Moon». PD

Allen Musikfans, die sich auch nur minimal für die Pop- und Rock-Historie interessieren, ist dieses Album ein Begriff: «Dark Side of the Moon» von Pink Floyd aus dem Jahr 1973. Wieso bedarf es hier also überhaupt noch eines Tipps? Einerseits natürlich, weil es ein zeitloser Klassiker ist, der von jeder Generation neu entdeckt und auch heute noch in grosser Zahl verkauft beziehungsweise gestreamt wird. Andererseits aber auch, weil «Dark Side of the Moon» hervorragend in den aktuellen allgemeinen Ausnahmezustand passt. Die Herren Gilmour, Waters, Mason und Wright wagten sich mit ihrem Konzeptalbum nämlich an die ganz grossen Themen. Und viele davon treiben die Menschen gerade in Krisensituationen besonders um.