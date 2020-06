Normalerweise sind an der Generalversammlung der AEK Bank 1826 weit über 500 Genossenschafterinnen und Genossenschafter und zahlreiche Gäste anwesend. Am Samstag waren es fünf Personen. Wie ging das?

Markus Gosteli: Die Generalversammlung wurde am Hauptsitz Lauitor durchgeführt. Vertreten waren der Präsident des Verwaltungsrates, Cajetan Maeder, ich als Sekretär sowie der Protokollführer Tom Heiniger. Die Genossenschafter wurden durch die Stimmrechtsvertreter Dominique Baumann-Stucki, Notarin in Bern, und Urs Kunz, Notar in Wimmis, vertreten. Der Ablauf war reduziert auf die Abnahme der Traktanden und die Genehmigung des Geschäftsberichtes. Der gesellschaftliche Teil entfiel und findet an der Generalversammlung vom 13. März im nächsten Jahr statt.