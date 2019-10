Agglo-Synthie-Indianerpop

Quelle: Youtube/ESKIMO

Vor der Bühne wippen jetzt die zwei, drei Dutzend Leute zu einem Reggae-Beat und lauschen dem Song «Wolf», der von einem männlichen Rotkäppchen handelt, das einer kaltherzigen Wölfin auflauert. Schon geht es weiter mit dem Folkpopstück «Aues Anders», das von einem Typen erzählt, der gerne sein Leben ein bisschen pimpen möchte, aber es nicht hinkriegt.

Was Eskimo spielt, sind höchst (selbst)ironische Büetzer-Songs – in denen es nicht um «Staub auf der Lunge» geht, sondern um Büroalltag, um Ambitionen und Faulheit, um Mittelmässigkeit: kluger Wohlstandsblues im grellen Popgewand. Ab und zu sitzen die Übergänge zwar nicht so richtig, dafür werden die Lieder noch besser. «Töffli» ist eine Euro-Disco-Nummer und erzählt von amourösen Annäherungen in der Dorfdisco. Mundartpopmusik, wie sie sein soll. Eine Stunde ist schnell um. Die Kosheen-Fans warten. Eine Zugabe liegt nicht drin – leider. Und schon sind sie weg.