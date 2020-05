Lauterbrunnen/Saanen – Air-Glaciers in finanzieller Schieflage Die Air-Glaciers kämpft mit Liquidationsproblemen. Das Unternehmen will nun fast die Hälfte des Personals abbauen. Bruno Petroni

Die fliegende Ambulanz der Air-Glaciers Lauterbrunnen: Der voll ausgerüstete Eurocopter EC-135. Foto: Bruno Petroni

Das Walliser Luftfahrtunternehmen Air-Glaciers mit zwei Geschäftsstellen in Lauterbrunnen und Saanen steckt offenbar in finanziellen Nöten. Diese haben sich laut Regionaljournal des Radios SRF durch die Coronakrise noch verschärft. So steht ein Abbau des Personals von 60 Personen (von 146) bevor. Es laufe momentan ein Konsultationsverfahren. Dieses verlangt vom Arbeitgeber, als dass er vor seiner definitiven Beschlussfassung einer drohenden Massenentlassung die Belegschaft über den geplanten Schritt informiert und dieser die Gelegenheit gibt, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Entlassungen vermieden werden könnten. Im Fall der Air-Glaciers hat das Personal bis zum 20. Mai Zeit, entsprechende Vorschläge zu machen.