Wirtschaftstreffen – Alpensymposium abgesagt, SEF soll stattfinden Für das Alpensymposium in Interlaken ist das Ansteckungsrisiko zu gross. Das Swiss Economic Forum (SEF) hofft dagegen, die Konferenz in Montreux durchführen zu können. Julian Witschi

Oliver Stoldt sagt sein Forum ab, obwohl die Anmeldezahlen für das Alpensymposium höher seien als letztes Jahr. Foto: pd/Foto Schenk

Daniel Koch wäre Stargast gewesen. Der ehemalige «Mr. Corona» des Bundesamts für Gesundheit hätte am Alpensymposium vom 12. und 13. Januar 2021 in Interlaken mehreren Hundert Unternehmerinnen und Unternehmern Einblicke in sein Krisenmanagement geben sollen.

Auch der Patron der Berner Reisegruppe Globetrotter, André Lüthi, und der deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx wollten aufzeigen, wie sich Wirtschaftskapitäne auf die Welt von morgen, «das neue Normal» einstellen sollen. Doch das Alpensymposium 2021 wird abgesagt, wie der Organisator Oliver Stoldt auf Twitter mitteilte.

Gab es zu wenige Anmeldungen, oder haben gar Referenten ihre Teilnahme zurückgezogen, weil die Zahl der Corona-Ansteckungen wieder gestiegen ist? Stoldt winkt ab: «Die Anmeldezahlen waren höher als im Vorjahr, und wir hatten ein super Programm mit noch zwei, drei Überraschungen parat.»

Aber das Corona-Risiko sei zu gross, erklärt Stoldt. Mit dem Steigen der Fallzahlen und den Überlegungen des Bundesrates, die Massnahmen bei Veranstaltungen zu überprüfen, sage er das Alpensymposium frühzeitig ab. «Wir wollen nicht pokern und erst kurz vor dem Anlass absagen müssen, sondern lieber früh Klarheit schaffen.»

SEF will durchziehen

Anders reagiert der grosse Bruder des Alpensymposiums, das Swiss Economic Forum (SEF). Zwar hatte sich Corine Blesi, die neue Geschäftsführerin des bedeutendsten Treffens der Schweizer Wirtschaft, diesen Frühling im Lockdown gezwungen gesehen, das im Mai geplante Forum in Interlaken zu verschieben. Das SEF 2020 soll aber am 2. und 3. September nachgeholt werden. Dies einmalig in Montreux VD, weil in Interlaken beim neuen Termin zu wenig Tagungsräume und Hotelzimmer zur Verfügung stünden.

Das SEF hält an der Durchführung fest: «Die Vorbereitungen sind voll auf Kurs, durch die Verschiebung haben wir in kürzester Zeit den Anlass ganz neu konzipiert und ein tolles Programm zusammengestellt», sagt SEF-Sprecher Tom Rieder. Für die erstmalige Durchführung in der Romandie konnten unter anderen der Waadtländer Bundesrat Guy Parmelin und der ehemalige französische Staatspräsident François Hollande gewonnen werden.

Die Zahl der Anmeldungen sei sehr gut, «wir sind zufrieden», sagt Rieder. Konkrete Zahlen werden nicht veröffentlicht. Nach der Verschiebung auf September hätten aber einige Teilnehmer abgesagt, einerseits aus gesundheitlichen Gründen, andererseits weil das Datum nicht gepasst habe.

Einschränkungen möglich

In Interlaken war das SEF in den letzten Jahren mit 1350 Teilnehmenden jeweils ausverkauft. Wird die Zahl der Plätze dieses Jahr auf 1000 begrenzt, schliesslich gilt diese Limite für Grossanlässe mindestens bis Ende August? «Dies ist Spekulation», sagt Rieder. Das SEF wartet ab, welche Auflagen der Bundesrat für September beschliessen wird. Dieser Entscheid soll nächsten Mittwoch bekannt werden.

Einem ungezwungenen Austausch der Wirtschaftskapitäne am Ufer des Genfersees könnte eine weitere Auflage im Wege stehen: In der Waadt gilt bereits eine Maskentragpflicht in Geschäften, in denen sich mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Das SEF ist zwar eine Privatveranstaltung, bei der alle Teilnehmenden bekannt sind und für die andere Vorgaben gelten. «Maskenpflicht in gewissen Bereichen ist eine Option, die wir prüfen», sagt Rieder auf Anfrage. Das SEF stehe in engem Austausch mit dem Kanton über sein Schutz- und Hygienekonzept.

Die Organisatoren zeigen sich aber überzeugt davon, dass es gerade jetzt wichtig sei, «Orte zu schaffen, an welchen die Herausforderungen und Rezepte zur Bewältigung der aktuellen Krise diskutiert werden».