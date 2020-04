Kolumne – Als das Papier der Hygieia zu Ende war Jürg Alder über Nachschubprobleme in Zeiten des Würgeengels Corona. Jürg Alder

Also erhöret meine Geschichte aus den Zeiten des Würgeengels Corona. Damals begab es sich, dass die Menschen in ihrer Angst vor den Ungewissheiten der Zukunft grosse Mengen des Pergamentpapiers zu begehren begannen, dessen Verwendung am Ende jedes Verdauungsvorganges Teil eines heiligen Rituals der Reinheit war. Als Corona umging, erkannte das Volk, was es der Göttin Hygieia, der Gesundheitsgöttin, schuldete. Und siehe da, die Söhne, Töchter, Kinder und Kindeskinder im ganzen Lande strebten in die Kauftempel, so sie noch geöffnet waren, und griffen in den Regalen nach dem begehrten Papier, versorgten es in ihren Gefährten und reisten in grosser Ruhe zurück in ihre Behausungen.