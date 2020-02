Thun vor 150 Jahren – Als Tierärzte eingeführtes Vieh prüfen mussten In Thun und Umgebung grassierte 1870 die Maul- und Klauenseuche. Nutztiere durften nur mit Gesundheitsschein in die Stadt geführt werden. Manuel Berger

Wegen der Maul- und Klauenseuche (Symbolbild) wurde auf in die Stadt eingeführtes Vieh eine Gebühr erhoben. Foto: Keystone

Wegen der ausgebrochenen Maul- und Klauenseuche verordnete im Februar 1870 die Thuner Polizeikommission mit Ermächtigung des Gemeinderats: «1) Von nun an bis auf weitere Verfügung darf auf dem Viehmarkt in Thun nur dann Rindvieh, Schafe, Ziegen und Schweine zugelassen werden, wenn dieselben mit vorschriftsmässigen Gesundheitsscheinen versehen sind. 2) Bei den Eingängen der Stadt, wofür blos die Allmendbrücke und das Bernthor zulässig sind, werden die Gesundheitsscheine durch patentirte Thierärzte untersucht. 3) Zu Deckung dieser Kosten werden zu Handen der Gemeindskasse folgende Gebühren von den Eigenthümern bezogen: a. für jedes Stück Grossvieh 20 Rp., b. für jedes Stück Kleinvieh 10 Rp. 4) Seuchverdächtig befundenes Vieh wird sofort abgesondert unter Stallbann gestellt.» Diese durch den Regierungsstatthalter bewilligten Bestimmungen traten per 26. Februar 1870 in Kraft.