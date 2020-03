HV von Aeschi Tourismus – Altes Tourismushüsli kann verkauft werden Ein Antrag bei der Hauptversammlung von Aeschi Tourismus, auf den Verkauf des alten Tourismushüsli zu verzichten, wurde abgelehnt. Hans Kopp

Christian Däpp ist der neue Gemeindevertreter im Vorstand von Aeschi Tourismus. Foto: Hans Kopp

Das einzige Geschäft, das an der Hauptversammlung von Aeschi Tourismus am Mittwochabend im Hotel Aeschipark nicht durchgewinkt wurde, war der Verkauf des alten Tourismushüsli. «Eine Renovation wäre mit Aufwendungen von schätzungsweise 110’000 Franken verbunden gewesen», erklärte Präsident Marc Schläpfer. Deshalb ist die Baute seit 2015 vermietet. Nun habe der gegenwärtige Mieter Interesse an einem Kauf gezeigt. Der Vorstand beantragte den Verkauf für die Summe von 45’000 Franken.