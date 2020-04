Eine Mutter über Homeschooling – «Am Anfang war es echt mühsam» Die Schüler müssen zu Hause bleiben und von dort aus Schulaufgaben lösen. Das ist auch für die Eltern nicht nur einfach – doch Mutter Bettina Foord aus Jegenstorf kann dem Homeschooling auch Positives abgewinnen.

Homeschooling auf allen Ebenen: Auch der Instrumentalunterricht findet von zuhause aus statt. Keystone-SDA

Seit drei Wochen sind in der Schweiz die Schulen geschlossen. Die Schüler müssen von zu Hause aus ihre Schulaufgaben lösen. Gefordert sind dabei auch berufstätige Eltern, wie Bettina und Dan Foord aus Jegenstorf. Sie arbeitet zwei Tage pro Woche auf der Intensivstation eines Spitals. Er ist Englischdozent an der Fachhochschule für Wirtschaft und unterrichtet seit drei Wochen nur noch per Video.