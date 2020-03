Berner Mittelschulen – Am Morgen nur Fernunterricht an Berner Gymnasien An den Gymnasien Kirchenfeld und Neufeld in Bern beginnt der Unterricht ab Montag erst um 9.45 Uhr. Vorher gibt es Fernunterricht. Stefan von Bergen

Das Gymnasium Kirchenfeld in Bern. Foto: Raphael Moser

Das Stadtberner Gymnasium Kirchenfeld setzt ab Montag auf Fernunterricht, um dem Coronavirus weniger Angriffsfläche zu bieten. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern wurden am Donnerstag von der Schulleitung in einem Schreiben informiert, dass der Präsenzunterricht bis zu den am 6. April beginnenden Frühlingsferien erst um 9.45 Uhr in den Schulgebäuden beginnt. Die Massnahme erfolgt in Abstimmung mit der kantonalen Bildungsdirektion. Durch den Verzicht auf einen früheren Lektionenstart müssen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in der Rushhour am frühen Morgen pendeln. So soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.