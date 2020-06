Kolumne «Bern&so» – Am Tresen Eine Erinnerung. Martin Burkhalter

Seltsame Zeiten, dachte ich, als ich so mausbeinallein an einem der vier Tische sass. Wie eine Nacktschnecke kroch der Schaum das Bierglas hinunter. Es war unwirklich still, und ich sehnte mich zurück. Bilder kamen in mir hoch. Ich sah…

...ein Getümmel vor dem Tresen. Ich sah sie ihre Biere und ihre Weine und ihre Schnäpse bestellen, jeder auf seine Art. Mit dem Kinn, mit der Hand, mit den Augenbrauen. Ich sah Schultern sich berühren, ich sah zahnlose Münder, ich sah Speicheltröpfchen durch die Luft fliegen, Köpfe sich zusammenstecken, Umarmungen. Ich sah Nähe.

Ich sah Bäuche. Ich sah Brusthaare, kräftige Oberarme, ledrige Hälse und knorrige Finger. Ich sah silberne Uhren, eingewachsene goldene Ringe. Ich sah aufgeschürfte Ellbogen auf den Tresen, weisse, haarige, nackte Unterarme. Ich sah krumme Knie, zitternde Hände, kleine, grosse, rote und violett geäderte Nasen. Ich roch Kölnischwasser, Axe-Deospray und Schweiss.

Ich sah sie sitzen und warten und die Zeit totschlagen. Ich sah sie rasten. Ich hörte sie husten und fluchen und schreien und lachen. Ich sah sie Karten spielen. Ich sah sie verstohlen umherblicken, ich sah sie schwanken beim Gang auf die Toilette, als hätten wir Wellengang.

Ich sah ernste Gesichter, glückliche und erregte. Ich sah Ruhe und Entspannung und Gier. Ich sah Durst. Ich sah rasierte Wangen, arg bewachsene, ich sah gestutzte, getrimmte Bärte. Ich sah schweissbeperlte Stirnen, ich sah Glatzen, poliert, glänzend. Vogelnester, wild. Ich sah Seitenscheitel. Tollen. Ich sah Ernsthaftigkeit, Zuverlässigkeit, Erschöpfung, ich sah aufrechte Haltungen. Ich sah Würde und Stolz.

Ich sah Schaum über den Lippen. Ich sah Adamsäpfel springen. Ich sah zusammengebissene Zähne. Ich sah Augen zu Schlitzen werden. Ich sah schnalzende Zungen. Ich sah Glück und Wohlbefinden aufblitzen in trüben und glasigen Blicken, ich sah Tränensäcke. Ich sah sie sich an ihren Gläsern festhalten.

Jeder für sich und doch nicht allein.

Ich sah eine Oase.