Gastgewerbe mit stärkstem Anstieg – Arbeitslosigkeit im Kanton Bern steigt auf 2,5 Prozent Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern hat sich im vergangenen Monat um 1860 Personen erhöht. Die Verwaltungskreise Berner Jura und Biel sind am stärksten betroffen.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage trafen 2822 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Foto: Dominique Meienberg

Ende April waren im Kanton Bern 14'509 Personen arbeitslos. Damit hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern im vergangenen Monat um 1860 erhöht. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 2,5 Prozent.

Diese Quote stieg damit im Vergleich zu Ende März um 0,3 Prozentpunkte an, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte. Den grössten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnete das Gastgewerbe. Dies aufgrund der vom Bundesrat im März angeordneten Betriebsschliessungen. In dieser Branche stieg die Zahl der Arbeitslosen um 515 Personen an, was 14,4 Prozent entspricht.

Auch im Baugewerbe und im Bereich Handel/Reparatur- und Autogewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen stark. In allen zehn Verwaltungskreisen des Kantons erhöhte sich die Arbeitslosigkeit, am stärksten in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands. Die Spannweite reicht von 1,5 Prozent im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental bis 3,9 Prozent in den Verwaltungskreisen Berner Jura und Biel. Verglichen mit dem April 2019 sind 4417 Personen mehr arbeitslos.

Weniger Kurzarbeitsgesuche

Aufgrund der ausserordentlichen Lage trafen 2822 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 36'478 Beschäftigte. Im März waren es noch 16'204 Gesuche gewesen, welche 170'968 Beschäftigte betrafen.

( SDA/ber )